وزير البترول للعربية: مستمرون في تصدير الغاز المصري إلى أوروبا بكميات كبيرة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، على استمرار تصدير الغاز إلى أوروبا بكميات كبيرة.

وقال الوزير في مقابلة مع العربية، إن كميات الغاز المصدرة إلى أوروبا زادت خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تبني مخزوناتها استعدادا للشتاء المقبل.

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وأضاف الملا أن أسعار الغاز انخفضت ولكن كميات التصدير مازالت مستمرة.

وأفاد الوزير بأن مصر تسعى لطرح مناقصات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط والصحراء الغربية قبل نهاية العام الحالي.

وأشار الملا إلى اعتزام مصر طرح مزايدة للكشف عن المعادن الأخرى غير الذهب في الصحراء الشرقية قبل نهاية 2022.