"الأهلي السعودي" للعربية: لن ندرس التخارج من "كريدي سويس" قبل 2024

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن الاستثمار في بنك "كريدي سويس" تكتيكي وليس استراتيجي.

وأضاف الخضيري أن البنك حدد الاستثمارات في "كريدي سويس" بنحو 9.9%، ولن يتم رفع هذه النسبة.

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وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عن المبلغ المستثمر في "كريدي سويس" قائلا: "إنه دون الـ 1.4 مليار دولار، وهو ما يعادل 2% من محفظة استثمارتنا".

وقال "لا رغبة لنا بدخول مجلس إدارة "كريدي سويس" أو التدخل في قراراته، وقد نفكر في التخارج في 2024 أو 2025، إلا أنه لن يكون قبل 2024".

وأوضح أن "كريدي سويس" يستهدف تنفيذ خطة لبيع بعض الأصول وتخفيض أعداد الموظفين، وهذه الخطة يتم تنفيذها في غضون سنتين، ومع تنفيذها بشكل إيجابي سيرتفع تقييم "كريدي سويس" وبعدها قد نفكر في التخارج.

ولفت الخضيري إلى أن زيادة حصة البنك الأهلي السعودي في "كريدي سويس" سينجم عنها متطلبات محاسبية وتشريعية وضوابط جديدة على البيع والشراء للأسهم.

رئيس البنك الأهلي السعودي قال "استثمارنا في "كريدي سويس" لن يغير من استراتيجيتنا كمصرف".

وأوضح أن محفظة قروض البنك الأهلي السعودي تخطت الـ 120 مليار دولار.

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كان البنك الأهلي السعودي قد كشف في 26 أكتوبر 2022، عن عزمه المساهمة في استثمار مالي في مجموعة كريدي سويس بما يصل إلى 1.5 مليار دولار تمثل ما يصل إلى 9.9%.

وأوضح بيان لـ البنك حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، الأثر المالي للاستثمار، حيث أشار إلى أن هذا الاستثمار في "كريدي سويس" جزء من المحفظة الاستثمارية الإجمالية لدى البنك الأهلي السعودي البالغة 68.7 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه الشراكة ستشكل 2.2% من مجموع الاستثمار المبدئي للبنك الأهلي السعودي، و3.5% من إجمالي حقوق المساهمين و0.6% من إجمالي الأصول الموحدة.