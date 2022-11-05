سهم تسلا يهبط 35% منذ إعلان ماسك نيته الاستحواذ على تويتر

انخفض سهم شركة السيارات الكهربائية تسلا بأكثر من 35% منذ إعلان مالكها إيلون ماسك في أبريل الماضي أنه ينوي الاستحواذ على موقع تويتر.

وأغلقت أسهم تسلا تعاملات الجمعة على انخفاض 3.6%، رغم انتعاش في السوق أعقب أسبوعًا متقلبًا.

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وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 18% خلال نفس الفترة منذ أبريل حتى الآن، نقلا عن محطة "سي إن بي سي" الأميركية.

وكان ماسك أعلن عن نيته الاستحواذ على تويتر في 25 أبريل الماضي، وأغلق سهم تسلا في ذلك اليوم عند 332.67 دولار، بينما أغلق في جلسة الجمعة عند مستويات 207.47 دولار.

وتحدث ماسك في مؤتمر بارون للاستثمار السنوي التاسع والعشرين، أمس الجمعة: "لقد زاد عبء عملي من حوالي 78 ساعة في الأسبوع على الأرجح إلى 120 ساعة.. وبمجرد وضع تويتر على المسار الصحيح، أعتقد أنه من الأسهل بكثير إدارة كل من سبيس إكس وتسلا".

ولم يذكر "ماسك" من قد يحل محله كرئيس تنفيذي لشركة تويتر، على الرغم من أنه أخبر المتابعين على تويتر أن منصبه كمدير وحيد ومدير تنفيذي للشبكة الاجتماعية مؤقتا.

وتسببت ملكية ماسك للشبكة الاجتماعية في توقف بعض شركات صناعة السيارات، بما في ذلك جنرال موتورز و"أودي" عن الإنفاق الإعلاني في تويتر. لكن ليس من الواضح كيف ستؤثر الصفقة على تسلا على المدى الطويل.

وكان انخفاض سهم تسلا أكبر من تراجع أسهم الشركات المنافسة مثل أسهم جنرال موتورز وفورد التي تراجعت بنسبة 2% و11% على التوالي منذ إعلان ماسك عن صفقة تويتر في أبريل، في حين انخفضت أسهم ريفيان لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة تزيد قليلاً عن 5%.