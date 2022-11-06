بالصور.. حركة الطيران تغطي سماء مصر مع انطلاق قمة المناخ "COP27"

قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إن مطار شرم الشيخ استقبل أمس الجمعة 7500 مشارك من مختلف الجنسيات، ليرتفع إجمالي عدد المشاركين الذين وصلوا شرم الشيخ خلال يومين فقط إلى 15 ألف مشارك.

يضاف إلى ذلك نحو 7500 شخص يوم أمس السبت، سيشاركون في مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (COP 27)، ليصل العدد إلى 22500 شخص، والمرشح للزيادة وفقاً لبرامج المؤتمر والذي يستمر لأكثر من 10 أيام، وسط إجراءات احترازية مكثفة، وفقاً لما صرّح به "فودة" لصحيفة "Daily News Egypt"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأظهرت صورة لموقع "Flight Radar 24" زحام شديد في حركة الطيران القادمة إلى مصر يوم أمس السبت، بصورة غير اعتيادية غطت تقريباً سماء شمال مصر، خاصة الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.

وأكد فودة، أنه يتم توفير التسهيلات داخل المطار، بالإضافة إلى وجود فرق متخصصة لاستقبال ضيوف المؤتمر من وصولهم إلى المطار حتى يتم استيعابهم لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، وسيعكس هذا المؤتمر الصورة الحضارية لمصر وقدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية.

وأشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى في القطاعات على مستوى المحافظة طوال فترة المؤتمر، وتشديد الإجراءات الأمنية للقادمين والمغادرين من المحافظة، بدءاً من نفق الشهيد أحمد حمدي وصولاً إلى مدينة طابا بالإضافة إلى تكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة في جميع أنحاء مدينة شرم الشيخ لتأمين الضيوف.

من جانبها، نظمت مصر للطيران، الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ، حوالي 250 رحلة جوية بين مطاري القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة القمة، لنقل حوالي 40 ألف مشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ، من مطارات لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ وإسطنبول، ودبي ولاغوس ونيروبي.