هذه الوظائف الأعلى أجراً ويُمكن القيام بها عن بُعد

يزداد الاهتمام أكثر فأكثر في أوساط الموظفين بـ العمل عن بُعد خاصة بعد فترات الإغلاق الطويلة التي تسبب بها وباء "كورونا"، حيث تبين بأن الكثير من الوظائف يُمكن القيام بها عن بُعد وبنفس الدرجة من الكفاءة والفعالية، لكن السؤال الذي يظل مفتوحاً في هذه الحالة هو ما هي الوظائف الأعلى أجراً عندما يتم القيام بها عن بُعد، أو ما هو العمل الذي يُمكن أن تقوم به من منزلك وتحصل مقابله على الراتب الأعلى مقارنة بغيره.

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وتمكنت مجلة "التايم" الأميركية من وضع تصنيف للمهن والوظائف الأعلى أجراً بالرغم من القيام بها عن بُعد، وذلك في تقرير اطلعت عليه "العربية نت" واستعرض الوظائف التي يُمكن العمل بها عن بُعد بدوام كامل وأجر مرتفع.

وتقول المجلة إن الطلب على العمل عن بُعد بالكامل تجاوز رغبة أصحاب العمل بذلك في الأشهر الأخيرة، وفقاً لأحدث مسح شهري أجرته جامعة شيكاغو ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد.

وتقول نائبة رئيس الاتصالات في شركة "فليكس جوبز" كاثي جاردنر، إن "غالبية العاملين اليوم أوضحوا أنهم يُقدّرون مرونة العمل، وبشكل أكثر تحديداً، يُفضلون خيار العمل عن بُعد".

وتضيف غاردنر: "من بين الوظائف عن بُعد، تكون الوظائف التي يمكن العمل بها من أي مكان مرغوبة بشكل أكبر"، لكنها تشير إلى أن الوظائف التي ليس لها متطلبات جغرافية لا تشكل سوى 5% من الوظائف عن بُعد فقط.

وعلى الرغم من أن احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، والعديد من دول العالم الأخرى فان سوق العمل ظل قوياً نسبياً، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 261 ألف وظيفة في أكتوبر، وهو أعلى مما توقعه المحللون، على الرغم من أن معدل النمو قد تباطأ من سبتمبر، وفقاً للأرقام الصادرة في 4 نوفمبر الحالي.ووفقاً لبحث نشره مركز "بيو" للأبحاث في يوليو الماضي، فقد قال حوالي واحد من كل 5 عمال في الولايات المتحدة إنهم إلى حد ما أو من المرجح جداً أن يبحثوا عن فرص عمل جديدة في الأشهر الستة المقبلة، بحسب ما نقلت "التايم". وذكر الأميركيون انخفاض الأجور كأحد الأسباب الرئيسية لتركهم وظائفهم العام الماضي.

واستعانت مجلة "التايم" بشركة "فليكس جوبز" المتخصصة بالتوظيف من أجل الوصول إلى قائمة الوظائف الأعلى أجراً خلال القيام بها عن بُعد بشكل كامل.وجاء على رأس هذه القائمة وظيفة "مدير مالي"، حيث تتضمن هذه الوظيفة القيام بالتخطيط المالي بشكل عام وتنسيق المحاسبة وإنتاج التقارير المالية وبيانات التدفق النقدي بالإضافة إلى توقعات الأرباح مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ متوسط الراتب للمديرين الماليين في الولايات المتحدة حوالي 134 ألفاً و180 دولار أميركي سنوياً، كما أن معدل البطالة في هذه الوظيفة يظل منخفضاً عند 2.9% فقط.

أما الوظيفة الثانية الأعلى أجراً ويمكن القيام بها بشكل كامل من المنزل، فهي "مدير تسويق"، حيث يشرف مديرو التسويق على الحملات لإيصال رسالة العلامة التجارية أو المنظمة إلى السوق المستهدف ودفع نمو المنتجات أو الخدمات. وحصل المتقدمون الناجحون لهذه الوظيفة على متوسط راتب يبلغ حوالي 142 ألف دولاراً في عام 2020.

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وبحسب "التايم" فان الوظيفة الثالثة على هذه القائمة هي "مطور برامج"، وتعتبر وظائف تطوير البرمجيات من بين الأدوار الأكثر ربحاً في مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات التي لا تتطلب درجة الماجستير مثل الأدوار الأخرى عالية الأجر في قطاع التكنولوجيا. وحصل المرشحون في الولايات المتحدة على متوسط راتب قدره 120.730 دولاراً سنوياً العام الماضي، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.

أما الوظيفة الرابعة، فهي "مدير الخدمات الطبية والصحية"، حيث أن مديري الخدمات الطبية والصحية مسؤولون عن توجيه وتنسيق الأنشطة التجارية لمقدمي الرعاية الصحية، ويمكن لمقدمي الطلبات عادةً توقع راتب متوسط يبلغ حوالي 101 ألف و340 دولاراً أميركياً سنوياً. ويتوقع مكتب إحصاءات العمل الأميركي نمواً بنسبة 28% في التوظيف لأدوار مديري الخدمات الطبية والصحية بين عامي 2021 و2031.

وفي المرتبة الخامسة تأتي وظيفة "مدراء الموارد البشرية"، ومن المتوقع أن تنمو أدوار مدير الموارد البشرية بنسبة 7% بين عامي 2021 و2031، بما يتماشى مع متوسط النمو لجميع المهن، والراتب المتوسط لهذه الوظيفة هو 126 ألفاً و230 دولاراً في السنة، ويُمكن القيام بها من المنزل.