مديرة منزل تقيم دعوى ضد الملياردير جيف بيزوس

أقامت مديرة منزل سابقة تدعى مرسيدس وداء، دعوى قضائية ضد الملياردير المؤسس لشركة أمازون، جيف بيزوس بدعوى التمييز العنصري، بعد أن عوملت بشكل مختلف عن العمال البيض.

وقالت في الدعوى التي رفعتها يوم الثلاثاء الماضي، إنه كان يجري إجبارها على الخروج من نافذة غرفة الغسيل إذا أرادت الذهاب إلى المرحاض، حيث لم يُسمح لها بدخول منزل الملياردير في أمازون إلا في "مهمة التنظيف"، ما جعل الذهاب إلى المرحاض أمراً صعباً لمدة 18 شهراً، ما تسبب لها في مشاكل صحية، بحسب ادعائها.

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وقالت وداء، والتي عملت كمدير لمنزل بيزوس في سياتل لمدة 3 سنوات، في دعوى قضائية أقيمت في محكمة ولاية سياتل، إنها وفريقها من عمال التنظيف من أصل إسباني عوملوا بشكل مختلف عن الموظفين البيض وموظفي الصيانة.

كما ادعت أنها كانت مطالبة بالعمل لمدة 10 إلى 14 ساعة دون غداء أو راحة، في حال وجود بيزوس وعائلته في القصر، والذي لم يخصص فيه غرف استراحة أو أماكن استراحة للعمال، وأنها وعاملين آخرين في القصر كانوا يأكلون بانتظام في غرفة الغسيل.

في المقابل نفى محامي جيف بيزوس، هاري كوريل، مزاعم وداء، وقال إن "الإيحاء بأن وداء تعرضت للتمييز على أساس عرقي هو أمر سخيف، وادعاءاتها تفتقر إلى الجدارة".

وفي رسالة بريد إلكتروني لاحقة، قال كوريل إن وداء كانت تكسب أكثر من "6 أرقام سنوياً"، وكانت مسؤولة عن أوقات استراحتها ووجباتها، وأنه كان بإمكانها وموظفيها الوصول إلى العديد من الحمامات وغرف الاستراحات".

وقال "الدليل سيظهر أن وداء تم فصلها لأسباب تتعلق بالأداء". وأضاف كوريل أن وداء طلبت في البداية أكثر من 9 ملايين دولار، "وعندما رفضت الشركة، قررت رفع هذه الدعوى".