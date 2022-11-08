استقالة مؤسسا "جوميا" بعد خسائر مستمرة منذ إدراجها

استقال مؤسسا جوميا تكنولوجيز إيه جي، ساشا بوينيونيك وجيريمي هودارا من منصبيهما كرئيسين مشاركين لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت التي تركز على إفريقيا، والتي عانت من خسائر مستمرة منذ إدراجها في نيويورك.

أسس بوينيونيك، وهودرا، الزميلان السابقان في شركة McKinsey & Co، منصة التجارة الإلكترونية Jumia في لاغوس في عام 2012 كوسيلة لإدخال مفهوم التجارة الإلكترونية إلى نيجيريا ودول أفريقية أخرى حيث بدأ استخدام الإنترنت على نطاق واسع.

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وكان يتم مقارنة المنصة في كثير من الأحيان بشركة أمازون، إذ اجتذبت الشركة مستثمرين دوليين مثل Mastercard Inc، وصانع المشروبات الفرنسي Pernod Ricard SA لتكون من أوائل اليونيكورن الإفريقية – الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار – كما ارتفع السهم بنسبة 75% في أول ظهور له في سوق الأسهم الأميركية في عام 2019.

ومع ذلك، لم تتحقق خطة التقدم نحو الربحية. إذ كافحت الشركة مع مشكلات خاصة بأفريقيا مثل الافتقار إلى العناوين الرسمية وخرائط للمدن موثقة، بينما فشلت عمليات التوسع في أنشطة جديدة مثل توصيل الطعام في إحداث تغيير تدريجي. فضلاً عن الخطوات الأخيرة لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون، التي تفكر في التوسع أكثر في القارة.

وانخفض سهم جوميا بنسبة 71% عن قيمته في الطرح العام الأولي. كما تراجعت الأسهم أكثر بعد الإعلان عن رحيل بوينيونيك، وهودرا، حيث أغلقت على انخفاض بنسبة 14% في نيويورك يوم الاثنين.

مزيد من التركيز

من جانبه، قال رئيس جوميا، جوناثان كلاين، في بيان يوم الإثنين: "نريد زيادة التركيز على أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية كجزء من منظمة أكثر بساطة وفعالية مع أسس أقوى ومسار أوضح للربحية.

كان عمالقة التجارة الإلكترونية الدوليون حذرين من توسيع نطاق وصولهم إلى إفريقيا، حيث غالباً ما تكون خدمات البريد والنقل غير موثوقة وتعقد ممارسة الأعمال التجارية بسبب البيروقراطية والكسب غير المشروع.

وقدمت أمازون خدمات سحابية من قاعدتها في كيب تاون لعدة سنوات، لكنها تخطط الآن فقط للمغامرة في البيع بالتجزئة عبر الإنترنت - أولاً في جنوب إفريقيا قبل الاقتراب من نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

تم تعيين فرانسيس دوفاي، الذي تولى مناصب قيادية مختلفة في جوميا منذ 2014، الرئيس التنفيذي بالإنابة، وفقاً لبيان صدر يوم الاثنين. يجري البحث عن بديل دائم للقادة السابقين.