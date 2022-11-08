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رئيس سيرا للعربية: نتائجنا في الربع الثالث تتجاوز مستويات ما قبل كورونا بـ30%

ماجد النفيعي: منصة المسافر سجلت الإيرادات الأكبر بين القطاعات التشغيلية

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة ماجد النفيعي، إن كل قطاعات الشركة عادت للربحية في الربع الثالث من 2022.

وأضاف النفيعي في مقابلة مع "العربية"، أن أرقام منصة المسافر كانت الأكثر تأثيرا حيث سجلت الإيرادات الأكبر بين القطاعات بدعم من التعافي بالسياحة والحج والعمرة.

وأوضح أن منصة المسافر سجلت إيرادات بقيمة 1.8 مليار ريال في الربع الثالث من إجمالي إيرادات الشركة 2.7 مليار ريال.

"سيرا" تتحول للربحية بـ 54 مليون ريال في الربع الثالث شركات سوق السعودية "سيرا" تتحول للربحية بـ 54 مليون ريال في الربع الثالث

وأفاد النفيعي بأن نتائج الشركة في الربع الثالث تتجاوز مستويات عام 2019 أي قبل جائحة كورونا، لتتفوق عليها بنسب تزيد عن 30%.

ولفت إلى أن النتائج تضاعفت بنسبة 100% في جميع المنصات لدى الشركة، مشيرا إلى ارتفاع حجم السياحة الداخلية في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي، إن منصة المسافر لها التأثير الأكبر في السياحة الداخلية أو الوافدة إلى المملكة، بجانب تحسن أداء منصة "اكتشف السعودية".

وأشار إلى الأنظمة المستحدثة وتسهيل دخول الأفراد إلى المملكة، وإصدار التأشيرة، مضيفا أن دور الشركة يتمثل في إرشاد السياح إلى أفضل الأماكن السياحية في السعودية وأفضل البرامج والوسائل المتاحة.

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