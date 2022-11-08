عملات الأسواق الناشئة قد لا تهبط مجدداً.. بنكان أميركيان يكشفان السبب

يستعد مديرو الأصول في شركتي سيتي غروب ومورغان ستانلي، لذروة التضخم وسياسة نقدية أقل عدوانية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث إن أول منقذ لهم هو عملات الأسواق الناشئة.

وخفض الخبراء الاستراتيجيون في سيتي غروب، بمن فيهم لويس كوستا، مركزهم بالدولار من وزن زائد إلى وضع محايد في المحفظة النموذجية للبنك.

مادة اعلانية

جاءت تلك الخطوة يوم الإثنين، وسط تحول في المخاطرة شهد تجاهل الأسهم والسندات لسلسلة من الأخبار السيئة - من تأكيد الصين لسياستها الصارمة بشأن "صفر كوفيد" إلى السقطات في أداء الشركات الأميركية.

يأتي ذلك بعد دعوة من محللي مورغان ستانلي الأسبوع الماضي، بما في ذلك جيمس لورد وفيليب دينشيف الذين رفعوا عملات الدول النامية إلى محايدة من الهبوط مقابل الدولار، قائلين إن الأسوأ قد انتهى بالنسبة لهم.

وقال سيتي غروب إن تهدئة سوق الخزانة والاقتراب من نهاية دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي جعل المحللين يتوقعون عودة المستثمرين إلى عملات الأسواق الناشئة، وخاصة تلك التي تحتل مراكز أقل وزناً في المحافظ.

وكتبوا: "هذا هو السبب في أننا نعيد موقفنا من زيادة ثقل الدولار إلى الحياد في محفظتنا النموذجية.. نحن الآن في وضع ثابت في مواجهة العملة في محفظتنا النموذجية"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال لورد وزملاؤه في مورغان ستانلي، إن المستثمرين يمكنهم البدء في "الاعتماد على" قوة الدولار لأن السياسة النقدية الأقل عدوانية "يجب أن تؤدي إلى أسواق أكثر استقراراً".

وأضافوا: "أصبحت عملات الأسواق الناشئة الآن تتماشى إلى حد ما مع توقعاتنا الحالية لنهاية العام"، حيث لا يرى المحللون مخاطر أو عوائد جذابة تغير هذه التوقعات.

وذكر المحللون الاستراتيجيون، أن المرحلة الناضجة نسبياً لدورة رفع الاحتياطي الفيدرالي والتسعير العادل نسبياً لتوقعات أسعار الفائدة النهائية في الولايات المتحدة تشير إلى ضعف المخاطرة والعائد في الاستمرار في بناء مراكز طويلة بالدولار".

وقالوا: "من غير المحتمل حدوث ضعف إضافي في عملات الأسواق الناشئة عن المستويات الحالية".

وتعكس مواقف كل من سيتي ومورغان ستانلي تفاؤلاً متزايداً بأن نهاية حملة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اقتربت وأن الأسواق الناشئة يمكن أن تنتعش من تقييماتها الرخيصة.

وكان ارتفاع الدولار وانزلاق اليوان والحرب في أوكرانيا، مزيجاً ساماً لعملات الأسواق الناشئة هذا العام.

وحققت 4 فقط من أسعار الصرف في 23 دولة نامية والتي ترصدها "بلومبرغ"، تقدما مقابل الدولار في منذ بداية العام.

وضعف مقياس MSCI لعملات الأسواق الناشئة بنحو 8% هذا العام، بالقرب من الانخفاض السنوي القياسي البالغ 8.7% خلال أزمة 2008.