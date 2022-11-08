مديرة صندوق النقد للعربية: مجلس الإدارة ينظر في قرض مصر خلال ديسمبر

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن مصر قامت بالكثير لتحقيق الإصلاحات لكنها للأسف تتأثر بضربات خارجية من خلال جائحة كورونا ثم بتداعيات الحرب في أوكرانيا أكثر من دول أخرى.

وأضافت في مقابلة مع "العربية"، على هامش قمة المناخ COP 27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن السياح من روسيا وأوكرانيا غير موجودون هذا العام، كما أن أمن الغذاء في مصر أصبح مشكلة كبيرة.

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وأوضحت كريستالينا جورجييفا أنه من هذا المنطلق يعمل الصندوق مع مصر لكي تتمكن من مواصلة الإصلاحات، "وحصلنا على تأكيدات للالتزام بمبلغ 9 مليارات دولار، وهي الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر، وسنتوجه لمجلس إدارة الصندوق للنظر خلال ديسمبر في التمويل".

وتوصلت مصر، خلال أكتوبر الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار.

وأكدت جورجييفا أن مبلغ 9 مليارات دولار حقيقي وسيدعم مصر في وقت حساس.

وعن مفاوضات الصندوق مع دول أخرى في المنطقة، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس، وهي دولة تمر بأوقات صعبة. وتوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان، ولكن في لبنان الوضع أصعب بكثير بسبب القيود السياسية المحلية.

وأضافت أنه يقلقها في المنطقة الوضع في اليمن، موضحة أنه "لم يكن لدينا محادثات كثيرة مع اليمن ولكن الآن مع التوجه إلى الاستقرار السياسي في الدولة سنقوم بمحادثات لنرى إمكانية دعم اليمن، أي دولة تواجه تحديات من الدول الأعضاء يمكنها التواصل مع الصندوق".

وتابعت: "كثيرون يعتقدون أن مساعدة الصندوق هي من خلال برنامج ما ولكن الأهم هو الدعم الذي يقدمه الصندوق من خلال السياسات، والآن المشكلة الرئيسية هي التضخم. فنساعد الدول على وضع سياسات لخفض التضخم، لأن استقرار الأسعار مهم لتحقيق النمو خاصة بالنسبة للفقراء".