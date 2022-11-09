بيع أكبر ألماسة وردية في مزاد بـ28.8 مليون دولار

باعت دار كريستيز للمجهورات، ماسة وردية على شكل كمثرى وزنها 18 قيراطا وصفت بأنها نادرة في مزاد بجنيف مقابل 28.4 مليون فرنك سويسري (28.8 مليون دولار)، بما في ذلك الرسوم والضرائب، ما يمثل الحد الأدنى لنطاق البيع المتوقع.

ويعد حجر "فورتشن بينك" الوردي الزاهي الفاخر، الأكبر من نوعه وشكله، والذي كان عنوان أحدث مبيعات كريستيز للمجوهرات في جنيف، وفقاً لما ذكرته "دار المزادات". وكان من المتوقع أن تجلب ما بين 25 مليون دولار و35 مليون دولار.

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وقالت دار المزادات إن مشترياً آسيوياً مجهولاً هو من فاز بالألماسة، وفقاً لما ذكرته "أسوشييتد برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال رئيس قسم مجوهرات كريستيز في جنيف، ماكس فوسيت، إن الحجر ذا اللون الوردي القوي المشبع تم تعدينه في البرازيل منذ أكثر من 15 عاماً. ورفض الكشف عن صاحبها، لكنه وصف الماس بأنه "معجزة حقيقية من معجزات الطبيعة".

ويرجع تاريخ أول ماسات وردية تم تسجيلها على الإطلاق تم العثور عليها في مناجم غولكوندا الهندية في القرن السادس عشر، قبل ظهور غيرها على مر القرون في أماكن مثل إفريقيا وأستراليا والبرازيل وروسيا.

وجاء مزاد الحجر الوردي في أعقاب جولة في صالة العرض في نيويورك وشنغهاي وسنغافورة وتايوان قبل وصولها إلى جنيف.

يأتي المزاد بعد ستة أشهر من بيع دار كريستيز ألماسة "ذا روك" – وهوي ماسة بيضاء بحجم 228 قيراطاً وصفت بأنها الأكبر من نوعها للبيع بالمزاد - بأكثر من 21.75 مليون دولار، بما في ذلك الرسوم. كان ذلك أيضاً عند الحد الأدنى من النطاق المتوقع.