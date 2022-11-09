وفاة قطب صناعة السيارات المصري "رؤوف غبور"

توفي قطب السيارات المصري رؤوف كمال غبور، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي بي أوتو" عن عمر يناهز الـ69 عاماً.

أعلنت شركة "جي بي أوتو" في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، عن خبر وفاة "رؤوف غبور" ظهر اليوم 9 نوفمبر، مضيفة أن مجلس الإدارة الحالي سوف يسير أعمال الشركة من خلال نادر غبور العضو المنتدب لحين اختيار رئيس لمجلس الإدارة.

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و"رؤوف غبور" من مواليد 1953 بمحافظة القاهرة وتخرج من كلية طب عين شمس.

وفي عام 1985 بدأ غبور تأسيس مجموعة شركات غبور التي شغل بها منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وبدأ "رؤوف غبور" مشواره المهني بالعمل مع شركته العائلية المتخصصة في تجارة قطع غيار السيارات، واحتل مكانة مرموقة بقطاع الإطارات داخل الشركة، وسرعان ما ارتقى نجمه في السوق ليكتسب تقدير وإشادة كبار اللاعبين في صناعة السيارات بالمنطقة.

وعمل "غبور" على تطوير المشروعات الناجحة في المنطقة عبر الحصول على عقود التوزيع الحصري للعلامات التجارية للشركات العالمية، ونجح على مدار السنوات الماضية في تطوير وتنمية أعمال شركة جي بي أوتو حتى أصبحت الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب مذكراته، فقد عمل في التجارة وهو في سن السابعة من عمره وكانت في تجارة "البسبوسة" ومن مصروفه البالغ حينها 15 قرشاً في الأسبوع بجانب الاستدانة بالفوائد.

ووفقا للمذكرات، فقد عمل في طفولته أيضاً بتجارة الأجهزة الكهربائية، كما عمل بتجارة العملة في سنوات دراسته بالثانوية والجامعة، وقدر ربحه بنحو 30 ألف جنيه شهرياً ليتملك ثروة بنهاية دراسته الجامعية في عام 1976 تزيد عن نصف مليون جنيه.