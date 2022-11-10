براءات اختراع الدول العربية حتى منتصف 2022.. مفاجآت صادمة!

على مدى القرن الماضي، أدت قرارات الابتكار "براءات الاختراع" إلى تغير المسارات التكنولوجية، حيث سيطرت تلك المتعلقة بمحركات الاحتراق والنقل والآلات الميكانيكية الأخرى على ساحة الابتكار في العقود الأولى من القرن الماضي. وازدهرت تكنولوجيات الأدوية البيولوجية بفضل المستحضرات الصيدلانية في ثلاثينات القرن الماضي، والتكنولوجيات البيولوجية منذ تسعينات القرن الماضي.

وفي العقود الأخيرة من القرن العشرين، حدث تحول كبير في "براءات الاختراع" نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأشباه الموصلات، التي شكلت ربع جميع البراءات في الثلاثين عاماً بين عامي 1990 و2020. وكانت هذه الزيادة في نسبة براءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الغالب على حساب تكنولوجيات الآلات الميكانيكية” التقليدية"، وفقاً لما ذكره تقرير مؤشر الابتكار العالمي، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

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وخلال السنوات الخمس الماضية نمت براءات الاختراع في التكنولوجيا الرقمية بأسرع وتيرة من باقي جوانب الابتكار العالمي، إذ ارتفعت بمعدل 172%، عززتها عمليات الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والذي نما بنسبة 718%، والبيانات الضخمة والتي نمت بنسبة 699%.

وفي تقرير منفصل، كشف مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية USPTO، عن ترتيب الدول العربية لبراءات الاختراع المسجلة خلال عام 2022، إذ سيطرت الدول العربية الخليجية على مراكز الصدارة، مع فارق كبير للملكة العربية السعودية.

ومثلت السعودية أكثر من 88% من إجمالي براءات الاختراع المسجلة عربياً، فيما جاء الترتيب كالتالي حتى منتصف عام 2022:

‏السعودية: 776

الإمارات: 59

‏قطر: 22

الكويت: 7

مصر: 5

‏المغرب: 5

لبنان: 3

‏الجزائر: 1

وعالمياً تتصدر سويسرا والولايات المتحدة والسويد والمملكة المتحدة وهولندا التصنيف باعتبارها أكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم وفقاً لمؤشر الويبو العالمي للابتكار 2022، بينما تقف الصين على أعتاب المراكز العشر الأولى. كما تُظهر الاقتصادات الناشئة الأخرى أداءاً قوياً ثابتاً، ومنها الهند وتركيا، وكلاهما يدخل ضمن أفضل 40 اقتصاداً للمرة الأولى.