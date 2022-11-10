دبي للاستثمار للعربية: نحافظ على نسبة مديونية لا تتجاوز 40 - 45% من حقوق المساهمين

قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار خالد بن كلبان، إن التخارج بنسبة 50% من شركة إيميكول قبل نحو 3 شهور وفقاً لتقييم الشركة كان "إيجابي جدا" وجيداً لمساهمي دبي للاستثمار، وللنتائج المالية.

وأضاف بن كلبان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن من طبيعة عمل "دبي للاستثمار" تأسيس شركات وعندما تصل خلال فترة معينة إلى قيمة معقولة يتم التخارج منها وإدخال شركاء استراتيجيين لدعم تنفيذ الخطط المستقبلية للشركة المتخارج منها.

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وأوضح أن التخارج ساهم في تخفيض مديونية دبي للاستثمار بواقع ملياري درهم إلى 5 مليارات درهم، كجزء من مخطط الشركة لتخفيض المديونية.

وقال خالد بن كلبان إن الشركات الصناعية تستحوذ على الجزء الأكبر من المديونية وتستخدمها كرأسمال عامل يزيد ويرتفع حسب إنتاج تلك الشركات.

ولفت إلى أن القروض الفعلية الكبيرة لتطوير المشاريع طويلة الأمد تنخفض وتزيد حسب نشاط الشركة سواء عقاري أو غيره، وتقل تلك الديون عن 50% من إجمالي المديونية البالغة 5 مليارات درهم.

وقال كبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، إن نسبة المديونية إلى رأس المال تبلغ 30% وهي نسبة معقولة في ضوء الأوضاع السائدة وتمتلك "دبي للاستثمار " خطوط إمداد من البنوك تنخفض وتصعد حسب المشاريع العقارية أو الاستحواذات وتطورها داخل وخارج الدولة وحاجتها للتمويل، لكن مع الحفاظ على نسبة مديونية لا تزيد على 40 إلى 45% من حقوق المساهمين.

كانت الأرباح الفصلية لشركة دبي للاستثمار قد قفزت في الربع الثالث من 2022، نحو 7 مرات إلى 1.12 مليار درهم.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى تسجيل إيرادات من استبعاد حصة مسيطرة في شركة إيميكول بقيمة 980 مليون درهم، وارتفع إجمالي الإيرادات 115% إلى 1.72 مليار درهم.