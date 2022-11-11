اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التغير المناخي

مبادرة السعودية الخضراء.. نحو الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060

أعلنت المملكة رفع مساهماتها لخفض الانبعاثات الكربونية من 130 مليون طن إلى 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعد مبادرة السعودية الخضراء، مبادرة وطنية أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، لإزالة الانبعاثات الكربونية في المملكة والوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060.

جاءت الإجراءات المناخية التي اتخذتها المملكة لرسم مستقبل أخضر، امتداداً لرؤية 2030، وحماية للبيئة والمناخ في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقد أعلنت المملكة رفع مساهماتها لخفض الانبعاثات الكربونية من 130 مليون طن إلى 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030. وزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% في العام ذاته. فضلا عن التحوّل إلى مصدّر عالمي رئيسي للهيدروجين الأزرق والأخضر بحلول العام 2035.

وزير الطاقة السعودي: أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء طاقة قمة المناخ وزير الطاقة السعودي: أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء

أيضاً، استهدفت السعودية زراعة 10 مليارات شجرة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 200 مليون طن، إلى جانب زيادة مساحة المحميات الطبيعية إلى أكثر من 30% من إجمالي مساحة المملكة خلال السنوات الثماني المقبلة.

وقد التزمت المملكة بتوسيع نطاق العمل المناخي لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع درجات الحرارة، بما فيها التصحر وموجات الغبار المتكررة وشح المياه العذبة. وتستهدف استصلاح 8 ملايين هكتار من الأرضي غير الصالحة للزراعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تباين ردود فعل الشارع البريطاني حول إضراب موظفي مترو الأنفاق تباين ردود فعل الشارع البريطاني حول إضراب موظفي مترو الأنفاق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط