مبادرة السعودية الخضراء.. نحو الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060
أعلنت المملكة رفع مساهماتها لخفض الانبعاثات الكربونية من 130 مليون طن إلى 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030
تعد مبادرة السعودية الخضراء، مبادرة وطنية أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، لإزالة الانبعاثات الكربونية في المملكة والوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060.
جاءت الإجراءات المناخية التي اتخذتها المملكة لرسم مستقبل أخضر، امتداداً لرؤية 2030، وحماية للبيئة والمناخ في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وقد أعلنت المملكة رفع مساهماتها لخفض الانبعاثات الكربونية من 130 مليون طن إلى 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030. وزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% في العام ذاته. فضلا عن التحوّل إلى مصدّر عالمي رئيسي للهيدروجين الأزرق والأخضر بحلول العام 2035.
أيضاً، استهدفت السعودية زراعة 10 مليارات شجرة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 200 مليون طن، إلى جانب زيادة مساحة المحميات الطبيعية إلى أكثر من 30% من إجمالي مساحة المملكة خلال السنوات الثماني المقبلة.
وقد التزمت المملكة بتوسيع نطاق العمل المناخي لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع درجات الحرارة، بما فيها التصحر وموجات الغبار المتكررة وشح المياه العذبة. وتستهدف استصلاح 8 ملايين هكتار من الأرضي غير الصالحة للزراعة.
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