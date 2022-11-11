وزيرة السياحة البحرينية للعربية: نسعى لجذب 14 مليون زائر بحلول نهاية 2026

أكدت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، في لقاء مع "العربية" على هامش سوق السفر العالمي، أن المؤشرات السياحية إيجابية جدا في مملكة البحرين، مشيرة إلى زيادة عدد السياح بنسبة 20% في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.

كما أكدت الصيرفي، تعافي قطاع السياحة بنسبة وصلت إلى 85% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.

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وقالت إن تلك المؤشرات الإيجابية، تعكس مدى تطور البحرين في المجال السياحي، واقترابها من معدلات ما قبل جائحة كورونا.

وأضافت الصيرفي، أن مملكة البحرين تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 11.4% بنهاية عام 2026، لافتة إلى وجود خطة للسنوات الخمس المقبلة ضمن خطة التعافي الاقتصادي للمملكة بين عامي 2022 و2026.

وكشفت أن البحرين تسعى أيضا إلى زيادة عدد السياح للمملكة إلى أكثر من 14 مليون زائر بحلول نهاية عام 2026.

وبيّنت الصيرفي، أن البحرين تستهدف جذب سياحة الأعمال، مشيرة إلى أن المملكة ستفتتح قريبا أكبر مركز معارض في الشرق الأوسط، لاستقطاب الفعاليات والأنشطة الدولية المختلفة.