اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

وزيرة السياحة البحرينية للعربية: نسعى لجذب 14 مليون زائر بحلول نهاية 2026

أكدت أن المملكة تستهدف رفع مساهمة "القطاع" في الناتج المحلي إلى 11.4%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، في لقاء مع "العربية" على هامش سوق السفر العالمي، أن المؤشرات السياحية إيجابية جدا في مملكة البحرين، مشيرة إلى زيادة عدد السياح بنسبة 20% في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.

كما أكدت الصيرفي، تعافي قطاع السياحة بنسبة وصلت إلى 85% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.

وقالت إن تلك المؤشرات الإيجابية، تعكس مدى تطور البحرين في المجال السياحي، واقترابها من معدلات ما قبل جائحة كورونا.

وزير الطاقة السعودي: أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء اقتصاد قمة المناخ وزير الطاقة السعودي: أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء

وأضافت الصيرفي، أن مملكة البحرين تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 11.4% بنهاية عام 2026، لافتة إلى وجود خطة للسنوات الخمس المقبلة ضمن خطة التعافي الاقتصادي للمملكة بين عامي 2022 و2026.

وكشفت أن البحرين تسعى أيضا إلى زيادة عدد السياح للمملكة إلى أكثر من 14 مليون زائر بحلول نهاية عام 2026.

وبيّنت الصيرفي، أن البحرين تستهدف جذب سياحة الأعمال، مشيرة إلى أن المملكة ستفتتح قريبا أكبر مركز معارض في الشرق الأوسط، لاستقطاب الفعاليات والأنشطة الدولية المختلفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تباين ردود فعل الشارع البريطاني حول إضراب موظفي مترو الأنفاق تباين ردود فعل الشارع البريطاني حول إضراب موظفي مترو الأنفاق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط