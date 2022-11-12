أسعار السلع الأساسية تسجل قفزة مع تخفيف الصين قيود "كوفيد-19"

سجلت أسعار السلع الأساسية حول العالم قفزة بعد تخفيف الصين قيود كوفيد جزئياً، ما عزز الآمال في تعافي الطلب لدى ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وتم تداول كافة السلع الأساسية المهمة تقريباً مرتفعة في أعقاب اتخاذ الصين إجراء يحدّ من الوقت الذي يتعين أن يمضيه المسافرون والمخالطون المقربون للأشخاص المصابين بالحجر الصحي، وهو تغير مهم لسياسة "صفر كوفيد".

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وزادت العقود الآجلة للنفط في بورصة نيويورك بما يصل لـ4.2%. كما ارتفعت أسعار النحاس والمعادن النفيسة والسلع الزراعية بداية من الذرة إلى القمح، كما ارتفعت أسهم الشركات في كافة أنحاء قطاع السلع، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ واطلعت عليه "العربية".

وساهم تخفيف القيود في الصين موجة الصعود التي انطلقت من وول ستريت، مع صعود الأصول الخطرة عقب تباطؤ معدلات التضخم بالولايات المتحدة.

استقبلت الأسواق البيانات باعتبارها علامة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتمهل في خططه القوية لزيادة أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بصورة حادة من أعلى مستوى له في 2022 خلال الأيام الأخيرة، مما قدّم الدعم للسلع المسعّرة بالعملة الأميركية.

قال رئيس وحدة التجارة في "رومكو غروب" كيث ويلدي، إنه "كلما استطاعت الصين إعادة تشغيل اقتصادها، تعاظم التأثير الإيجابي على توقعات النمو العالمي"، لافتا إلى أن الصين من الناحية التاريخية كانت مُصدرة للضغوط الانكماشية.

وأوضح أن الأثر الإيجابي على أسعار السلع الأساسية وأسواق الأصول بصورة عامة من الممكن أن يكون مهماً على نحو استثنائي في الأجل القريب".

وقفزت أسعار المعادن الأساسية المتداولة ببورصة لندن للمعادن مع صعود الزنك 6.4% والألمنيوم بنسبة 5.9%. في الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا ببورصة شيكاغو بأكبر وتيرة في يوم واحد خلال شهر.

وارتفعت أسهم الشركات في أنحاء قطاع السلع. وقفزت شركة "سنتشري ألمنيوم" بنسبة 23%، وهي أكبر نسبة عبر 6 أعوام، بينما تقدمت شركة "ألكوا كورب"، أكبر منتج أميركي، بما يصل لـ16%.

وارتفعت شركة "ترانس أوشن" لحفر النفط والغاز البحري 14%، وزاد سعر سهم شركة تكرير النفط "فيليبس 66" نحو 66 5.6% لأعلى مستوى منذ يناير 2020.

يراقب المستثمرون بشدة ظهور علامات على أن بكين ستخفف سياساتها التقييدية. وهبط مقياس أسعار الطاقة والمواد الخام من أعلى مستوى له في 2022، إذ بقي الطلب الصيني في موقف صعب نتيجة قيود التنقل المرتبطة بتفشي فيروس "كوفيد-19".