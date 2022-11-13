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خاص

انقلاب أبيض في تويتر.. هذا ما يريده "ماسك" في المستقبل

ماسك يريد الاستفادة من قاعدة البيانات القوية لدى تويتر

دبي - العربية.نت
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قال مستشار الإعلام والتواصل مازن حايك، إن إيلون ماسك استحوذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار في حين قدرت الشركة وقتها بـ20-25 مليار دولار.

وأوضح حايك في مقابلة مع "العربية"، أن ماسك أكمل الاستحواذ على تويتر رغما عنه، لأنه كانت هناك دعوى لإجباره على شرائها.

وأشار إلى أن قرارات ماسك غيرت من وضع المنصة بالكامل، حيث تم إقالة كبار التنفيذين وتم حل مجلس الإدارة، وتم تغيير كل السياسات والإجراءات التي كانت موجودة في تويتر.

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وتابع: "هذه الإجراءات لا تعكس أنه يريد بناء تويتر إنما ما حدث هو انقلاب أبيض".

ويرى أن قيمة الصفقة التي دفعها ماسك هي مقابل قوة تويتر غير الملموسة بالإضافة إلى قاعدة البيانات الواسعة لدى المنصة.

ولفت إلى أن ماسك عندما سعى إلى تأسيس شركة مالية كشف عن نيته الحصول على البيانات من تويتر حتى يستعمل لغرض آخر.

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