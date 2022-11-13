اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

لماذا باع صندوق الاستثمارات العامة حصة من مجموعة "تداول"؟

محلل مالي: الربع الثالث يعد واحدا من أصعب الفصول التي مرت على السوق السعودية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال محلل الأسواق المالية حمد العليان، إن الشركات التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة تثير اهتمام شركات الاستثمار العالمية والمحلية.

وأوضح العليان، في مقابلة مع "العربية"، أن طرح حصة 10% من مجموعة "تداول القابضة" شهد تسارع في عملية الشراء من قبل المستثمرين.

وأشار العليان إلى أن الحصة التي تم طرحها "صغيرة" مقارنة بإجمالي الحصة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (60%).

سهم مجموعة "تداول" السعودية يهبط 9.16% بعد صفقة صندوق الاستثمارات أسواق المال سوق السعودية سهم مجموعة "تداول" السعودية يهبط 9.16% بعد صفقة صندوق الاستثمارات

وبين أن هذه الصفقة مشابهة لصفقات أخرى قام بها الصندوق على أسهم مثل "إس تي سي"، موضحا أن "هذه هي سياسة صندوق الاستثمارات العامة والتي تقضي بعدم تجميد مبالغ ضخمة في شركات أصبحت نسبة النمو فيها ليست كبيرة مثلما كانت في السابق".

وفي سياق آخر، قال إن سوق الأسهم السعودية تعيش بمعزل نوعا ما عن حركة أسعار البترول والأسواق العالمية والأميركية، بعد الإعلان عن النتائج الفصلية للشركات وحدوث انخفاضات.

ويرى أن الربع الثالث يعد واحدا من أصعب الفصول التي مرت على السوق السعودية وسط تذبذبات حادة وفقدت السوق معها معظم المكاسب التي تحققت منذ بداية العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط