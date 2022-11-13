لماذا باع صندوق الاستثمارات العامة حصة من مجموعة "تداول"؟

قال محلل الأسواق المالية حمد العليان، إن الشركات التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة تثير اهتمام شركات الاستثمار العالمية والمحلية.

وأوضح العليان، في مقابلة مع "العربية"، أن طرح حصة 10% من مجموعة "تداول القابضة" شهد تسارع في عملية الشراء من قبل المستثمرين.

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وأشار العليان إلى أن الحصة التي تم طرحها "صغيرة" مقارنة بإجمالي الحصة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (60%).

وبين أن هذه الصفقة مشابهة لصفقات أخرى قام بها الصندوق على أسهم مثل "إس تي سي"، موضحا أن "هذه هي سياسة صندوق الاستثمارات العامة والتي تقضي بعدم تجميد مبالغ ضخمة في شركات أصبحت نسبة النمو فيها ليست كبيرة مثلما كانت في السابق".

وفي سياق آخر، قال إن سوق الأسهم السعودية تعيش بمعزل نوعا ما عن حركة أسعار البترول والأسواق العالمية والأميركية، بعد الإعلان عن النتائج الفصلية للشركات وحدوث انخفاضات.

ويرى أن الربع الثالث يعد واحدا من أصعب الفصول التي مرت على السوق السعودية وسط تذبذبات حادة وفقدت السوق معها معظم المكاسب التي تحققت منذ بداية العام.