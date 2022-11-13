"صندوق الاستثمارات" يتم بيع 12 مليون سهم في مجموعة تداول بـ2.3 مليار ريال

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع، حيث تم بيع 12 مليون سهم من حصته في تداول التي تمثل 10% من رأسمال الشركة.

وبلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال، وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج.

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وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72 مليون سهم أو 60% من رأسمال الشركة.

وقال إياس الدوسري، مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تأتي هذه الصفقة في إطار برنامج صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال، والذي يهدف الصندوق من خلاله إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي. وشهدت عملية البيع اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعد مؤشراً على مكانة مجموعة تداول السعودية القابضة كشركة مدرجة في السوق المالية السعودية".

ويعكس نجاح عملية الطرح الجاذبية التي تتمتع بها السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي.

وتسهم الصفقة في زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة ورفع السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القيمة للمساهمين في الشركة والسوق السعودي بشكل عام.

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