اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"مايكروسوفت" للعربية: تخصيص مليار دولار لمواجهة تحديات المناخ عبر حلول التكنولوجيا

خلال الـ4 سنوات المقبلة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" العالمية ورئيس "مايكروسوفت" الشرق الأوسط وأفريقيا ثامر أبو لطيف في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، عن تخصيص مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة لمواجهة تحديات تغير المناخ عبر حلول التكنولوجيا.

وأوضح أبو لطيف، أن "مايكروسوفت" تهدف عبر استخدام التكنولوجيا لمساعدة الحكومات والمؤسسات في عدة صناعات على مواجهة التحديات المباشرة وغير المباشرة للتغير المناخي.

مجلس الوزراء: احتياطي مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام اقتصاد اقتصاد مصر مجلس الوزراء: احتياطي مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام

وأشار إلى أن "مايكروسوفت" عملت على إنشاء مختبرين في القاهرة وكينيا ليكونا همزة الوصل بين العلماء والأكاديميين في أفريقيا والمنطقة و"مايكروسوفت" والعلماء في الخارج لتوفير المعلومات والممارسات الأفضل للتعاطي مع الأزمات المختلفة مثل التغير المناحي والتصحر والفيضانات وأزمة الغذاء.

وتابع: "الشركة عملت على إيجاد حلول مبتكرة حيث أثبتت إمكانية وضع مراكز البيانات التي تستهلك الكثير من الطاقة للعمل تحت سطح البحر، والعمل على تحقيق أهداف المياه عبر استخدام أقل كمية ممكنة من المياه في مراكز البيانات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لبنان يبدأ مواجهة الكوليرا لبنان يبدأ مواجهة الكوليرا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط