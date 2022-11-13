"مايكروسوفت" للعربية: تخصيص مليار دولار لمواجهة تحديات المناخ عبر حلول التكنولوجيا

أعلن نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" العالمية ورئيس "مايكروسوفت" الشرق الأوسط وأفريقيا ثامر أبو لطيف في مقابلة مع "العربية"، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، عن تخصيص مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة لمواجهة تحديات تغير المناخ عبر حلول التكنولوجيا.

وأوضح أبو لطيف، أن "مايكروسوفت" تهدف عبر استخدام التكنولوجيا لمساعدة الحكومات والمؤسسات في عدة صناعات على مواجهة التحديات المباشرة وغير المباشرة للتغير المناخي.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن "مايكروسوفت" عملت على إنشاء مختبرين في القاهرة وكينيا ليكونا همزة الوصل بين العلماء والأكاديميين في أفريقيا والمنطقة و"مايكروسوفت" والعلماء في الخارج لتوفير المعلومات والممارسات الأفضل للتعاطي مع الأزمات المختلفة مثل التغير المناحي والتصحر والفيضانات وأزمة الغذاء.

وتابع: "الشركة عملت على إيجاد حلول مبتكرة حيث أثبتت إمكانية وضع مراكز البيانات التي تستهلك الكثير من الطاقة للعمل تحت سطح البحر، والعمل على تحقيق أهداف المياه عبر استخدام أقل كمية ممكنة من المياه في مراكز البيانات".