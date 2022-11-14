صندوق الاستثمارات يخطط لطرح "أديس" منتصف 2023 بتقييم 5 مليارات دولار

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي طرحاً عاماً أولياً لشركة حفارات النفط والغاز "أديس إنترناشيونال" هولدينغ ADES International Holding بحلول النصف الأول من العام المقبل، حيث يسرع جهود جمع مليارات الدولارات لاستثمارات جديدة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى تعيين بنوك استثمارية لإدراج محتمل، ومن المتوقع أن يتخذ قراراً في أقرب وقت هذا العام، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت بعض المصادر، إن الاكتتاب العام يمكن أن يثمن الشركة، التي يشمل عملائها شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، وشركة نفط الكويت، بنحو 5 مليارات دولار.

وتوقع أحد المصادر أن يجمع الإدراج في البورصة السعودية أكثر من مليار دولار. وأشار إلى أن المداولات في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية.

وتعاون صندوق الاستثمارات العامة مع المالكين الرئيسيين لـ ADES لإضفاء الطابع الخاص على الشركة العام الماضي، في صفقة قيمت الشركة بنحو 516 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، نمت "أديس"، التي توفر خدمات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال عمليات الاستحواذ.

اشترت الشركة 7 منصات ذاتية الشهر الماضي من شركة Seadrill المحدودة مقابل 628 مليون دولار نقداً. وقالت الشركة في ذلك الوقت إن "أديس" لديها 84 منصة حفر برية وبحرية عبر الأسواق بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس.

يأتي إدراج محتمل لـ ADES في أعقاب طرح عام أولي بقيمة 710 ملايين دولار هذا الشهر لشركة الحفر العربية، وهي شركة سعودية لخدمات حقول النفط مملوكة جزئياً لشركة شلمبرغير Schlumberger NV. جذبت الشركة 43 مليار دولار من الطلبات المؤسسية وارتفعت أسهمها بنسبة 23% عند بدء التداول، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار.