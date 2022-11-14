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جيف بيزوس
جيف بيزوس
ثروات

بيزوس يتعهد بتخصيص غالبية ثروته البالغة 124 مليار دولار للعمل الخيري

الجزء الأكبر من الثروة سيخصص لمحاربة أزمة المناخ ودعم الأشخاص الذين "يمكنهم توحيد البشرية"

دبي - العربية.نت
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أخبر مؤسس أمازون مراسل شبكة CNN كلوي ميلاس، في مقابلة، أنه يعتزم التخلي عن معظم ثروته المقدرة بـ 124 مليار دولار.

قال بيزوس إنه يعتزم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الثروة لمحاربة أزمة المناخ، ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية، وفقاً لـ CNN.

وأضاف أن الجزء الصعب في عملية التبرع بالمال هو "معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة مدعومة"، مدعياً أنه يعمل مع شريكته لورين سانشيز، حالياً على "بناء القدرة على منح هذه الأموال".

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يعد هذا البيان المرة الأولى التي يتعهد فيها بيزوس بالتخلي عن غالبية ثروته.

في الماضي، انتقد البعض مؤسس أمازون لعدم توقيعه على تعهد العطاء، وهو وعد من بعض أثرى أثرياء العالم بالتبرع بمعظم ثرواتهم للأعمال الخيرية.

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