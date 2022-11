"تينسنت" توزع 20 مليار دولار من حصتها في ميتوان كأرباح

تعهدت شركة تينسنت هولدينغز بتوزيع غالبية أسهمها في عملاق توصيل الوجبات ميتوان Meituan على المستثمرين، حيث تكثف الشركة الرائدة في وسائل التواصل الاجتماعي في الصين خططها لتقليل ممتلكاتها الواسعة عبر أكبر صناعة إنترنت في العالم.

وستوزع شركة تينسنت، التي أعلنت عن خططها لتخفيض حصتها في شركة التجزئة عبر الإنترنت JD.com Inc، أكثر من 958 مليون سهم من الفئة B في ميتوان كأرباح خاصة للمساهمين الحاليين. وأعلنت تينسنت عن هذه الخطوة في الوقت الذي كشفت فيه عن تقلص الإيرادات للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد مدى تضرر الاقتصاد الصيني وتأثير ذلك على أكبر شركاتها الخاصة.

ويمثل القرار علامة في تطور تينسنت من إمبراطورية إنترنت مترامية الأطراف مع استثمارات عبر معظم المجال التكنولوجي في الصين إلى مشغل ألعاب ووسائل تواصل اجتماعي أكثر تركيزاً ووعياً بالتكلفة. ويأتي خروجها من JD والآن جزء كبير من ميتوان بعد أن فرض الرئيس الصيني شي جينبينغ سلسلة من القيود المهلكة على الصناعة في عام 2021، بما في ذلك قيود على وقت اللعب والمحتوى.

وكان المسؤولون التنفيذيون في تينسنت قد نفوا سابقاً أنها تعتزم بيع حصتها من ميتوان، الشركة الصينية الرائدة في توصيل الطعام.

الأسهم التي سيتم دفعها، والتي تقدر قيمتها بنحو 155 مليار دولار هونغ كونغ (19.9 مليار دولار)، تمثل حوالي 91% من حصة تينسنت من أسهم الفئة B. بصرف النظر عن JD وميتوان، تمتلك تينسنت أيضاً جزءاً من Kuaishou Technology وDidi Global Inc. وBilibili Inc. وقد باعت هذا العام ما قيمته 3 مليارات دولار من الأسهم في أكبر شركة إنترنت في جنوب شرق آسيا، Sea Ltd.

التحول المدفوع بالقمع

تمثل هذه الخطوة تراجعاً آخر لشركة تينسنت، التي سيطرت مع مجموعة علي بابا القابضة المحدودة على جزء كبير من قطاع التكنولوجيا في الصين.

عاقبت بكين عمالقة التكنولوجيا في البلاد على السلوك المضاد للمنافسة، بما في ذلك الحفاظ على النظم البيئية المغلقة التي تفضل شركات معينة على حساب شركات أخرى. وجاءت خطوة توزيعات الأرباح عبر الأسهم في JD وميتوان، كإبراز لحسن النوايا مع الحكومة، التي دفعت من أجل تفكيك هذه الحواجز وشركات التكنولوجيا لتقاسم الثروة.

وقضت حملة بكين القمعية على أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة في عام 2021. وفي حين خفف المنظمون حملتهم ضد شركات التكنولوجيا، لا يزال القطاع الذي كان يتمتع بالتحرّر من قبل مثقلاً بضعف الإنفاق الاستهلاكي والقيود الصارمة التي تفرضها سياسة صفر كوفيد.

على الجانب الآخر، تراجعت عائدات تينسنت بنسبة 2% لتصل إلى 140.1 مليار يوان (19.8 مليار دولار) في ربع سبتمبر، مقارنة بمتوسط التوقعات عند 141.4 مليار يوان. وجاء صافي الدخل عند 39.9 مليار يوان، مقابل تقديرات 25.2 مليار يوان. ارتفعت أسهم شركة Prosus NV، أكبر مساهم في تينسنت، بأكثر من 2% في أوروبا بينما ارتفعت أسهم شركة Naspers Ltd. بما يصل إلى 5%.

واستعادت أسهم التكنولوجيا الصينية بعض خسائرها هذا الشهر، بعد أن بدأ الحزب الشيوعي في التراجع عن قواعد اللعبة الخاصة به Covid-Zero وقدم المزيد من الحوافز لإدارة بايدن للعمل معاً.

لكن تينسنت لا تزال عرضة لرياح الاقتصاد الكلي المعاكسة. تعمل ميزانيات التسويق الأكثر صرامة في جميع أنحاء العالم والمنافسة المتزايدة من مالك شركة تيك توك ByteDance Ltd على تقليص أرباح الإعلانات الرقمية.

وفي مجال الحوسبة السحابية، انخفضت الإيرادات هذا العام حيث تعمل الشركة على خفض العقود الخاسرة.

وفي أعمال ألعاب الفيديو الأساسية الخاصة بها، لم تجد تينسنت نجاحها الكبير التالي لتتغلب على فترة الركود بعد لعبة Honor of Kings، التي تم إصدارها لأول مرة في عام 2015. تمت الموافقة على إطلاق لعبة واحدة فقط من تينسنت محلياً منذ أن استأنفت الرقابة في بكين منح التراخيص في أبريل.