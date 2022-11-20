أسعار الذهب في مصر تسجل مستويات تاريخية رغم استقرار الدولار

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات جديدة لتسجل مستويات قياسية، في الوقت الذي تشهد سوق الصرف المحلية حالة من الهدوء مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

ولأول مرة في السوق المصرية، قفز سعر الذهب عيار 21 وعيار 18 إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق بعد الارتفاعات التي حدثت خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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في سوق الصرف، فقد تراوح سعر صرف الدولار في مصر بين 24.50 جنيه، كأعلى سعر للشراء، مقابل 24.42 جنيه كأقل سعر للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 24.54 جنيه كأعلى سعر، و24.52 جنيه كأقل سعر.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 24.46 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 24.54 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، كانت أسعار الذهب في مصر قد ارتفعت إلى مستويات قياسية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 مستوى 1272 جنيهاً، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

ووفق بيان، كشفت شعبة الذهب في مصر، أن سعر الذهب عالميًا لم يرتفع، حيث وصل إلى 1749 دولارًا للأونصة خلال التعاملات الأخيرة، وهذا السعر يندرج معه سعر الدولار في السوق الموازية الذي يعد الآن مرتفعًا مقارنة بالخارج، وبناء على ذلك ارتفع السعر المحلي للذهب نتيجة للارتفاع في السوق الموازية.

وأشارت الشعبة إلى أن الوقت الحالي ليس وقت مناسب للشراء بالنسبة للمستثمرين في الذهب، ولكنه وقت مناسب للبيع لهم أكثر من الشراء لتحقيق أرباح، لذلك فهو وقت تحقيق أرباح للمستثمرين.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 ليسجل مستوى 1477 جنيهًا، كما صعد سعر عيار 21 ليسجل مستوى 1292 جنيها. وارتفع سعر عيار 18 إلى مستوى 1107 جنيهات، كما قفز سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 10340 جنيهاً.

عالمياً، وفي ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، سجل سعر الذهب عالميا مستوى 1751 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.55%.