سوق الأسهم السعودية ترتفع مع عودة أسعار النفط للصعود
GIB Capital: متابعة مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم أثرت على حجم التداولات في سوق الأسهم
ارتفعت سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الثلاثاء، بعد 3 جلسات من الهبوط، وجاء الصعود بدعم عودة أسعار النفط للارتفاع بعد تأكيد وزراء في مجموعة أوبك+ على استمرار الاتفاق حتى نهاية عام 2023.
وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ارتفاعا بنسبة 0.32% أو ما يعادل 34 نقطة عند مستوى 10965 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 3.2 مليار ريال عبر التداول على نحو 80.7 مليون سهم.
وارتفعت أسعار 100 سهم، تصدرها سهم "شمس" بنسبة 9.87%، مقابل تراجع 101 سهم بصدارة "أسواق العثيم" بنسبة 4.27%، وذلك من بين 218 شركة مدرجة.
وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، إن التداولات انخفضت في سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم الثلاثاء بسبب توجه المتداولين إلى متابعة مباراة كأس العالم بين السعودية والأرجنتين.
وأضاف الحامد، في مقابلة مع "العربية"، أن التداولات تأثرت أيضا بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وبالتالي يتأثر العملاء الذين يستخدمون عمليات "المارجن".
وأشار إلى أن المتعاملين أيضا يتأثرون بما يحدث في الأسواق العالمية والتي تسير في مسار هابط خلال الفترة الأخيرة.
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