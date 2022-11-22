لإنقاذ آخر محطة نووية في كاليفورنيا.. إدارة بايدن تمنح هذه الشركة 1.1 مليار دولار!

منحت الإدارة الأميركية، شركة PG&E Corp ما يصل إلى 1.1 مليار دولار للمساعدة في إنقاذ آخر مفاعلين في كاليفورنيا، بموجب برنامج مصمم لتنشيط صناعة الطاقة النووية الأميركية.

وقالت الوكالة في بيان إن تمويل وزارة الطاقة لوحدتين في محطة الطاقة النووية ديابلو كانيون التابعة للشركة، والتي كان من المقرر في السابق إغلاقها في عامي 2024 و2025، "يخلق مساراً" لمحطة الطاقة لتبقى مفتوحة.

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يأتي ذلك، فيما كافحت المفاعلات الأميركية للتنافس ضد الغاز الطبيعي الأقل تكلفة ومصادر الطاقة المتجددة، وأغلقت أكثر من 10 مفاعلات في العقد الماضي. ولكن يوجد الآن اعتراف متزايد بقيمة المرافق التي تولد طاقة خالية من الكربون على مدار الساعة. ويعد تمويل ديابلو كانيون هو الأول من برنامج قيمته 6 مليارات دولار تم تقديمه هذا العام لمساعدة المحطات النووية المعرضة لخطر الخروج من الخدمة بسبب ربحيتها.

وقالت وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم في بيان: "هذه خطوة حاسمة نحو ضمان استمرار أسطولنا النووي المحلي في توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة للأميركيين باعتبارهم أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في البلاد". "ستساعدنا الطاقة النووية على تحقيق أهداف الرئيس بايدن المناخية، ومن خلال هذه الاستثمارات التاريخية في الطاقة النظيفة، يمكننا حماية هذه المنشآت والمجتمعات التي تخدمها".

وتوفر المفاعلات طاقة خالية من الانبعاثات أكثر من جميع مصادر الطاقة المتجددة في البلاد مجتمعة، لكن وزارة الطاقة حذرت من أن ما يصل إلى نصف الأسطول الأميركي من المفاعلات النووية قد يتعرض لخطر الإغلاق بسبب العوامل الاقتصادية.

وقالت إدارة بايدن إن الحفاظ على الأسطول النووي ضروري للمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية الطموحة، بما في ذلك شبكة كهربائية خالية من الكربون بحلول عام 2035 وتحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

على الجانب الآخر، تخرج محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز في كاليفورنيا بشكل أسرع مما يمكن استبداله بالطاقة المتجددة. وصوت المشرعون في سبتمبر لتمديد عمر ديابلو كانيون حتى عام 2030. وبموجب الخطة، ستقرض الولاية 1.4 مليار دولار للمساعدة في الحفاظ على المنشأة بالقرب من شاطئ أفيلا، كاليفورنيا، بشرط حصول شركة PG&E على أموال من الحكومة الفيدرالية لسداد القرض.