اقتصاد السعودية
بندر الخريف: هذه أبرز الصناعات التي يتم التركيز عليها في السعودية
تشمل الطاقة المتجددة وتحلية المياه
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تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن أبرز الصناعات التي يتم التركيز عليها في المملكة والتحديات المرتبطة بها.
وأضاف الخريف في كلمة أثناء مشاركته في مؤتمر الشراكات المستدامة المنعقد في الرياض، أن هذه الصناعات تشمل قطاع المعادن وقطاع تحلية المياه.
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وقال "من خلال استراتيجيتنا في الصناعة يوجد تركيز على مجموعة صناعات مهمة ونوعية، وكذلك تركيز على التحديات التي تواجه كل صناعة".
ولفت إلى أن توجهات المملكة تشمل تطوير قطاع الطاقة المجددة بكل أنواعها بدءا من المعادن التي أصبح توفيرها تحديا كبيرا يواجه العالم، فيما تركز المملكة على هذا القطاع لأنه مهم إضافة إلا امتلاكها السلسلة كاملة.
وأشار إلى أن قطاع تحلية المياه هام جدا في السعودية بسبب الاحتياجات.
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