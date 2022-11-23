بعد رحيل رونالدو.. مالكو مانشستر يونايتد يدرسون بيع النادي

يستكشف مالكو نادي مانشستر يونايتد، الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تؤدي إلى بيع نادي كرة القدم الإنجليزي التاريخي.

وأفاد النادي في بيان يوم الثلاثاء، أن عائلة غليزر تعمل مع المستشارين الماليين لإتمام هذه العملية، والتي قد تؤدي أيضاً إلى بيع جزئي للنادي أو دخول استثمارات تشمل إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية.

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وقال الرئيسان التنفيذيان والمديران لـ"مانشستر يونايتد"، أفرام غليزر وجويل غليزر، في البيان: "بينما نسعى لمواصلة البناء على تاريخ نجاح النادي، أذن مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل للبدائل الاستراتيجية".

وأضافا: "سنقوم بتقييم جميع الخيارات لضمان تقديم أفضل خدمة لجمهورنا"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتقدم مجموعة Raine المشورة لنادي مانشستر يونايتد بشأن هذه العملية، بينما تعمل شركة Rothschild and Co كمستشار مالي لعائلة غليزر.

وقفزت أسهم "مانشستر يونايتد" المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 19% خلال التداولات بعد أن أفادت قناة Sky News في وقت سابق عن الخطط، قبل أن تغلق على ارتفاع بنسبة 15% إلى 14.94 دولاراً في نيويورك.

وذكرت "بلومبرغ" في أغسطس أن عائلة غليزر، ستفكر في بيع حصة أقلية في "مانشستر يونايتد"، وأن الصفقة قد تقدر قيمة النادي بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).

ومن المرجح أن يجذب بيع كل أو جزء من "مانشستر يونايتد" مجموعة كبيرة من المستثمرين ذوي الأسماء الكبيرة.

على الجانب الآخر، انتهى الخلاف بين إدارة "مانشستر يونايتد" وكريستيانو رونالدو في وقت سابق يوم الثلاثاء عندما أعلن النادي أنه توصل إلى اتفاق متبادل بشأن رحيل رونالدو عن الفريق.

وكان الراحل مالكولم غليزر، اشترى نادي مانشستر يونايتد في صفقة استحواذ عام 2005 مع ديون ضخمة.