Hawk Energy للعربية: نتوقع ارتفاع أسعار الغاز لـ300 دولار لكل ميغاواط في 2023

توقع مستشار الطاقة في Hawk Energy خالد العوضي، ارتفاع أسعار الغاز في مطلع العام 2023 إلى مستويات 300 دولار لكل ميغاواط ساعة.

وقال خالد العوضي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن سقف الغاز المقترح في الاتحاد الأوروبي عند 275 دولارا لكل ميغاواط ساعة يعد "سخياً"، وهو ما يشير إلى التضخم في أسعار الطاقة في أوروبا.

مادة اعلانية

وتدور الأسعار حاليا حول 130 يورو لكل ميغاواط ساعة.

وأضاف أن مخزونات أوروبا من الغاز تامة ولكن لا يوجد تدفقات عبر خطوط الغاز بعد عمليات التخريب، ومع مواجهة أوروبا شتاء قارسا لن تكفي المخزونات لتلبية الاحتياجات.

وأشار إلى أن مخزونات الغاز في أوروبا تكفي نحو 80% فقط من الاحتياجات.

وأوضح أن هناك أسواقاً متعطشة للغاز الروسي مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند وباكستان، وهي أسواق مستعدة لاستقبال شحنات الغاز الروسي المسال بعد امتناع اليابان عن استقبال المزيد من الشحنات الروسية.

واقترحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، آلية مؤقتة تسمح بوضع سقف لأسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي، مع شروط قاسية لإقناع الدول الأعضاء المتحفظة لاعتماد مثل هذا الإجراء.

واتفق قادة الدول الاعضاء الـ27 نهاية أكتوبر الماضي على خارطة طريق للجم ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب على أوكرانيا، وطلبوا من بروكسل وضع آلية "مؤقتة" لكبح أسعار الغاز، رغم تحفظات بعض الدول منها ألمانيا التي تخشى حدوث اضطرابات في الإمدادات الأوروبية.

وتهدف الآلية إلى تحديد سقف لمدة عام، اعتبارا من أول يناير المقبل، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الأوروبي.

وستشغل الآلية تلقائيا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو/ميغاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى من 58 يورو على الأقل من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أيام.

وهو شرط يعتبر ضروريا لتبقى أوروبا مهمة بما يكفي للسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال وقد تجد زبائن آخرين بسهولة في آسيا.

ولن تعود المعاملات التي تزيد على 275 يورو مسموحة، وسيتم وقف تشغيل الآلية فور عدم استيفاء الشروط.

لكن العقود الشهرية لم تتخط 275 يورو/ميغاوات ساعة هذا العام سوى لفترة وجيزة نهاية أغسطس وبلغت ذروتها عند 350 يورو عندما كانت الدول الأعضاء تتنافس لضمان احتياطياتها.