سعر الدولار في مصر يواصل اختراق مستويات جديدة في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه في تعاملات صباح الخميس، مسجلاً مستوى 24.60 جنيه لدى البنك المركزي المصري، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي، عند مستوى 24.56 جنيه للشراء، مقابل 24.58 جنيه للبيع.

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وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي، وبنك المشرق، سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، مستوى 24.53 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 24.58 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 24.51 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 15 بنكا بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 24.48 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.58 جنيه للبيع.

ومنذ بداية العام الحالي، تشهد سوق الصرف في مصر تحولات كبيرة في إطار تحركات مكثفة لإعادة ضبط سوق الصرف. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، تراجع سعر العملة المصرية بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.

لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه بنحو 25.25%، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه إلى نحو 24.60 جنيه في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية نحو 56.28% من مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.86 جنيه.

كان الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت"، أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى استقرار سوق الصرف في مصر، خاصة وأن الأزمة تتعلق بوفرة الدولار في السوق المصرية.

وأشار، إلى أنه حتى الآن لم يوضع اسم مصر على جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ما يشير إلى إمكانية تأخر وصول حزمة التمويل المتفق عليها مع الصندوق. لكن في المقابل، فقد يكون برنامج الطروحات الحكومية محوراً فارقاً، وقال "جنينة": "إذا تم تنفيذه بشكل سريع، قد نشهد اختفاء السوق السوداء مع بداية الربع الثاني من العام المقبل".

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وفي إطار ضبط سوق الصرف، بدأ البنك المركزي المصري، تطبيق سياسة التعويم المرن أو المدار منذ نهاية أكتوبر الماضي. لكن حتى الآن، تجري مضاربات على الدولار في السوق الموازية، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت خلال الأيام الماضية.

وبالتوازي مع خفض قيمة الجنيه المصري، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء التعامل وفق الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بملف الواردات، خاصة بعد تكدس البضائع في الموانئ المصري، ما تسبب في نقص عدد من السلع. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاعتمادات المستندية في نهاية ديسمبر المقبل، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.