أسعار الذهب في مصر تواصل اختراق مستويات قياسية جديدة

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لتسجل مستويات قياسية جديدة، مع سيطرة حالة من الارتباك على التعاملات، وذلك على الرغم من استقرار أسعار المعدن النفيس عالمياً.

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي، واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لتسجل بنهاية كل جلسة زيادات تاريخية ومستويات قياسية جديدة.

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وغالباً ما ترتبط أسعار الذهب في مصر بسوق الصرف، وعلى الرغم من حالة الهدوء والاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، فإن سعر الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وللمرة الأولى في مصر، اختبر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري، مستوى 1360 جنيهاً للغرام في وقت متأخر من تعاملات الأربعاء، لكنه استهل تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 1353 جنيها، فيما سجل الغرام من عيار 18 مستوى 1160 جنيهاً.

كما صعد سعر الذهب عيار 24 إلى مستوى 1545 جنيها، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 10824 جنيهاً.

وفي سوق الصرف، تراوح سعر صرف الدولار في مصر بين 24.54 جنيه، كأعلى سعر للشراء، مقابل 24.46 جنيه كأقل سعر للشراء.

فيما تراوحت أسعار البيع بين 24.58 جنيه كأعلى سعر، و24.56 جنيه كأقل سعر.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 24.49 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 24.58 جنيه للبيع.

وقبل أيام، كشفت شعبة الذهب في مصر، أن الوقت الحالي ليس وقتاً مناسباً للشراء بالنسبة للمستثمرين في الذهب،لكنه وقت مناسب للبيع لهم أكثر من الشراء لتحقيق أرباح، لذلك فهو وقت تحقيق أرباح للمستثمرين.

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عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.70 دولار لتصل إلى 1745.6 دولار للأونصة عند التسوية.

في حين انخفض مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.8% عند 106.33 نقطة.