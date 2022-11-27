اكتتاب "لوبريف" في سوق السعودية.. تفاصيل مواعيد الطرح وأبرز المعلومات

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- "لوبريف"، تعيين مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية، والتي شملت مورغان ستانلي، اتش اس بي سي، سيتي بنك، والأهلي كابيتال.

كانت "لوبريف" قد أعلنت عن نيتها طرح 29.6%، من رأس مال الشركة عبر عملية طرح عام أولي، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

مادة اعلانية

اقرأ المزيد: "أرامكو" تطرح "لوبريف" شركة ضخمة نحو البورصة السعودية

ستُطرح الأسهم على المستثمرين من الأفراد والمؤسسات (بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأميركية)، على أن يتم تخصيص ما يصل إلى 25% من الأسهم للمكتتبين الأفراد وفقاً لما يقرره المستشارون الماليون.

وتمثل حصة الاكتتاب من رأس مال شركة لوبريف البالغ 168,750 مليون سهم، سيتم طرحها من قبل شركة جدوى للاستثمار الصناعي "جدوى".

وسيتم طرح 50 مليون من أسهم الطرح ستُطرح على المستثمرين من المؤسسات، أو 12.5 مليون سهم، ستُطرح وتُخصص للمكتتبين الأفراد.

مراحل عملية الاكتتاب

أهم المعلومات

فرص جذابة

تتمتع الشركة بالنمو والقيمة المضافة مع فرص جذابة للاستفادة من النمو المتوقع في الأسواق النهائية الرئيسية.

قامت الشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية لزيوت الأساس وحجم مبيعاتها، وذلك مع الانتهاء من مشروع التوسعة الأول في ينبع، وسمح هذا المشروع للشركة بإدخال الطاقة الإنتاجية للفئة الثانية من زيوت الأساس إلى المملكة وذلك لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

زاد مشروع التوسعة الأول لمرفق ينبع من الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 710 ألف طن متري، وأدى التشغيل بالطاقة الاستيعابية الكاملة لزيادة بنسبة 50% تقريبًا في حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت الأساس في عام 2021م مقارنة بعام 2020م.

من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي المركب حوالي 2.5% و3.3% من عام 2021م إلى 2030م8، على التوالي ويعتبر هذا النمو المتوقع مدعوم بالعوامل الأساسية الكلية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

تعتزم الشركة الاستمرار في الاستفادة من هذا النمو المنظم في حجم الطلب العالمي على زيوت الأساس من الفئتين الثانية والثالثة والذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو سنويا مركبا يبلغ 3.5% و4.8% بين عامي 2022م و2030م10 على التوالي.

تتضمن المرحلة القادمة من مسيرة نمو الشركة مشروع التوسعة الثاني في ينبع، والمخطط إكماله في عام 2025م، والذي من المتوقع أن يضيف طاقة إنتاجية إضافية للفئة الثانية من زيوت الأساس وأن يدخل طاقة إنتاجية للفئة الثالثة من زيوت الأساس إلى المملكة.

علاقة الشركة مع أرامكو السعودية ومحفظة أصولها توفر للشركة منصة لمزيد من الفرص والنمو، من ازدياد الطلب العالمي المتوقع على الفئة الثانية والثالثة من زيوت الأساس بما يقارب 5 مليون طن متري بين عامي 2022م و2030م11.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت مؤخرا على طلب "لوبريف" لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

ومن المتوقع أن تطرح أكثر من 50 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل نحو ثلاثين في المئة من رأسمال الشركة، وهي النسبة المملوكة لشركة جدوى للاستثمار الصناعي، في المقابل ستحتفظ أرامكو بحصتها البالغة 70%.