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خاص

السياحة السعودية للعربية: توقيع اتفاقيات ضخمة مع مشغلين عالميين

قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة شهدت إبرام أكثر من 50 اتفاقية

دبي - العربية.نت
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قال وكيل جذب الاستثمار بوزارة السياحة محمود عبدالهادي، إن قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة رسخت مكانة المملكة في قيادة قطاع السياحة العالمي وهذا كان الهدف من تنظيم القمة في الرياض.

وأضاف عبدالهادي في مقابلة مع "العربية"، أن القمة شهدت إبرام أكثر من 50 اتفاقية من المشاركين من القطاع الخاص في القمة.

وأوضح أن القمة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المنظمة العالمية، لافتا إلى أن مهمة وزارة السياحة كانت إبراز مكانة المملكة في هذا القطاع وترسيخ مفهوم السياحة لدى القطاع العالمي والتأكيد على أن المملكة وجهة واعدة في هذا القطاع.

قطاع السياحة السعودي يساهم بـ5.3% من الناتج المحلي للمملكة اقتصاد سياحة السعودية قطاع السياحة السعودي يساهم بـ5.3% من الناتج المحلي للمملكة

وأشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة خلال القمة كانت على مستوى السعودية والدول الأخرى المشاركة في القمة، مضيفا: "الاتفاقيات على مستوى المملكة تستهدف إثراء القطاع السياحي وتمت بين مستثمرين محليين ومشغلين عالميين لإثراء تجربة السائح في المملكة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع".

وأكد وكيل جذب الاستثمار بوزارة السياحة، على أهمية السائح المحلي، لافتا إلى تركيز القمة على السياحة الداخلية في جميع الدول.

وأوضح أن مهمة وزارة السياحة تركز على توسيع رقعة الوصول إلى زوار المملكة لتشمل أكثر من رحلات الحج والعمرة، بما يساهم في رفع الإنفاق السياحي من الزوار وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.

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