مؤسسة التمويل الدولية للعربية: نستهدف 35% من استثماراتنا بقطاعات صديقة للبيئة

قال ممثل مؤسسة التمويل الدولية في الإمارات سفيان العيسى، إن المؤسسة تستثمر في مصر بعدة قطاعات في السنوات الماضية.

وأضاف العيسى في مقابلة مع "العربية"، أن الاستثمارات في مصر تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والقطاع المالي.

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وأشار إلى أن ذلك جزء من استراتيجية المؤسسة المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تركز على التحديات التنموية في هذه المنطقة.

وأعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، في بيان، توقيع شركة "أيميا باور" الإماراتية اتفاقيات إغلاق مالي مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية بقيمة 1.1 مليار دولار لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر وكوم أمبو بمحافظة أسوان، بطاقة إنتاجية تتجاوز الغيغاواط.

وتابع: "جزء من استراتيجية المؤسسة يركز على الطاقة المتجددة.. والاستثمار الجديد في مصر هو بمثابة مبادرة كبيرة وتسجل كإنجاز لمصر والشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة في هذا الاستثمار".

وبين أن هذا الاستثمار لا يوفر الحصول على الطاقة النظيفة ولكن يساهم في خلق فرص عمل والوصول إلى طاقة نظيفة ورخيصة مقارنة مع المجالات الأخرى.

وأضاف العيسى أن "المؤسسة تستهدف أن يكون 35% من استثماراتنا بقطاعات صديقة للبيئة سواء في الطاقة المتجددة أو بقطاعات أخرى".

وكشف عن عمل المؤسسة مع الحكومة الإماراتية لإطلاق مبادرة رئيسية تتعلق بالدول العربية لدعم السيدات الرائدات من خلال اختيار 100 رائدة أعمال في المنطقة ومنحهم فرص الحصول على تدريب ومساعدتهم في الحصول على التمويل.