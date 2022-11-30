هل يحافظ تحالف "أوبك+" على تمديد خفض الإنتاج؟

قال الخبير في استراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، إن الاحتمال الأكبر في اجتماع تحالف "أوبك+" المقبل الافتراضي هو تمديد الاتفاق الماضي، لا سيما بعد الإعلان عن عقد الاجتماع عن بُعد، وذلك مؤشر عن عدم صدور قرار كبير قد يفاجئ الأسواق، فيما كان القرار السابق تخفيض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، يحتاج إلى مناقشات حضورية وشخصية.

وأضاف نايف الدندني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً يعود إلى عوامل مباشرة أدت إلى تنفس الأسعار الصعداء، ومنها انخفاض المخزونات الأميركية المتوقع أن تتراجع بمعدل نحو 8 ملايين برميل في الأسبوع، وهو ما أعطى إشارة للأسواق بانخفاض المخزونات الأميركية.

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وأوضح الدندني أنه من العوامل الأخرى المؤثرة في أسعار النفط، هو بعض التخفيف في القيود بالصين وإلغاء اختبارات كوفيد- 19، وإعطاء مؤشرات جيدة بتخفيف الإجراءات الصارمة وحدوث انفتاح، بالإضافة إلى قرب اجتماع "أوبك+" وهو ما أعطى دفعة للأسعار باحتمالية أن يكون هناك قرار بتقييد الإنتاج كما هو أو حدوث تخفيض أعمق، وهو ما يعطي إشارات لارتفاع الأسعار.

وقال الخبير في استراتيجيات الطاقة، إن دول مجموعة السبع حددت موعد 5 ديسمبر المُقبل لتطبيق سقف أسعار النفط الروسي، وإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق قبل ذلك الموعد فسيرفضون إمدادات روسيا دون خطة للتعامل مع الموقف بحظر النفط الروسي دون أي خطة للتعامل مع القرار، في حين أن روسيا كانت صارمة وواضحة بأنه لن يحصل أي أحد يحدد سقفا لسعر النفط على إمدادات من روسيا.

وأضاف أن القرار قد يكون له نتيجة عكسية لما يراه الأوروبيون ولن يحقق المطلوب من تخفيض عائدات النفط الروسية، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن فرض سقف للأسعار سيخفض ويحرم الأسواق من النفط الروسي وبالتالي سنشهد تأثيرات على الأسعار.

قررت "أوبك+" عقد اجتماعها يوم الأحد المقبل افتراضيا بدلا من الاجتماع الحضوري الذي كان مقررا سابقا.

وترى بعض بيوت الاستثمار أن عقد الاجتماع افتراضيا يشير إلى نية التحالف الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو عليه إلى حين اتضاح الصورة في ما يخص الحظر الأوروبي لصادرات الخام الروسية عبر الناقلات، وترقب نتيجة المفاوضات حول تطبيق سقف سعري على الصادرات الروسية من مجموعة السبع، وهو المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لاجتماع التحالف، أي في الخامس من ديسمبر.

الجدير بالذكر أن تحالف "أوبك+" قرر خفض الإنتاج في اجتماعه الأخير الذي انعقد في أكتوبر الماضي بمليوني برميل يوميا.