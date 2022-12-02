ماسك يعلّق حساب المغني الشهير "Ye".. للحرية "حدود"!
بعد نشر صورة اعتبرت مسيئة
حتى في عهد إيلون ماسك، هناك خطوط حمراء للمحتوى المسموح به على منصة تويتر، يبدو أن الفنان Kanye West الذي يطلق على نفسه الآن Ye، قد تجاوزها بعد نشر صورة في وقت متأخر من ليلة الخميس، دفعت المنصة إلى تعليق حسابه.
غرد الفنان بصورة تجمع بين نجمة داود وصليب معقوف، أزالتها خدمة التواصل الاجتماعي لتستبدلها برسالة تفيد بأن المنشور ينتهك قواعد تويتر، ورابط إلى صفحة سياستها يشرح إجراءات التنفيذ.
بعد ذلك، تم تعليق الحساب، ذي 32.2 مليون متابع، بالكامل مع حجب جميع تغريداته.
تناول ماسك المشكلة بعد الإزالة الأولية للمنشور، قائلاً إن Ye انتهك سياسة تويتر ضد التحريض على العنف، وسيتم تعليق حسابه.
ويعد الحادث الاختبار الأبرز حتى الآن لسياسة ماسك المعلنة المتمثلة في جعل تويتر "موطنًا لحرية التعبير"، طالما أن المنشور لا يخالف القانون.
قبل أسبوعين، رحب المالك الجديد للشبكة الاجتماعية بـ Ye بعد رحيله عن تويتر، في نفس الوقت الذي أعاد فيه حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وكان Ye قد غادر تويتر، بعد أن اتخذت المنصة إجراءً بشأن مشاركاته التي اعتبرتها معادية للسامية.
-
انخفاض غير متوقع في الصادرات الألمانية.. شبح الركود يقتربوسط ارتفاع التضخم وتراجع الطلب الخارجي وتوتر سلاسل التوريد اقتصاد
-
الدولار يستقر مع انحسار التضخم والتركيز على بيانات الوظائف الأميركيةشجعت بيانات اقتصادية آمال المستثمرين في أن ذروة أسعار الفائدة وشيكة أسواق المال
-
رئيسة المركزي الأوروبي تحذر من السياسات المالية الداعمة لزيادة الطلبقالت إنها قد تجبر الحكومات على تشديد السياسة النقدية بأكثر مما تقتضيه الضرورة اقتصاد