ماسك يعلّق حساب المغني الشهير "Ye".. للحرية "حدود"!

حتى في عهد إيلون ماسك، هناك خطوط حمراء للمحتوى المسموح به على منصة تويتر، يبدو أن الفنان Kanye West الذي يطلق على نفسه الآن Ye، قد تجاوزها بعد نشر صورة في وقت متأخر من ليلة الخميس، دفعت المنصة إلى تعليق حسابه.

غرد الفنان بصورة تجمع بين نجمة داود وصليب معقوف، أزالتها خدمة التواصل الاجتماعي لتستبدلها برسالة تفيد بأن المنشور ينتهك قواعد تويتر، ورابط إلى صفحة سياستها يشرح إجراءات التنفيذ.

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بعد ذلك، تم تعليق الحساب، ذي 32.2 مليون متابع، بالكامل مع حجب جميع تغريداته.

تناول ماسك المشكلة بعد الإزالة الأولية للمنشور، قائلاً إن Ye انتهك سياسة تويتر ضد التحريض على العنف، وسيتم تعليق حسابه.

ويعد الحادث الاختبار الأبرز حتى الآن لسياسة ماسك المعلنة المتمثلة في جعل تويتر "موطنًا لحرية التعبير"، طالما أن المنشور لا يخالف القانون.

قبل أسبوعين، رحب المالك الجديد للشبكة الاجتماعية بـ Ye بعد رحيله عن تويتر، في نفس الوقت الذي أعاد فيه حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وكان Ye قد غادر تويتر، بعد أن اتخذت المنصة إجراءً بشأن مشاركاته التي اعتبرتها معادية للسامية.