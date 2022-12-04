أسعار الساعات الفاخرة تشهد انخفاضات كبيرة.. لا يزال بعضها يساوي ثروة!

أدى انخفاض أسعار ساعات رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيجيه إلى تراجع مؤشر الساعات الأكثر تداولاً في السوق الثانوية إلى مستويات ما قبل الازدهار، وفقاً لشركة إعادة البيع في المملكة المتحدة Subdial.

وانخفض مؤشر Subdial50، الذي يتتبع أسعار 50 مرجعاً للساعات الفاخرة الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إلى مستويات لم نشهدها قبل الطفرة غير المسبوقة في عام 2021 وأوائل عام 2022.

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ويُظهر الانخفاض أن الساعات الأكثر رواجاً من أفضل العلامات التجارية السويسرية لم تكن قادرة على الحفاظ على أسعارها الباهظة التي اكتسبتها خلال الوباء عندما قام المستهلكون باقتناص ساعات Patek Nautilus وAudemars Piguet Royal Oaks وRolex Daytonas وسط إقبال جنوني.

ومع هيمنة ساعات رولكس بما في ذلك كرونوغراف دايتونا السيراميكي وGMT Master II، انخفض مؤشر Subdial50 بنسبة 5% تقريباً في 12 شهراً ونحو 17% في نصف عام، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تزامن انخفاض الطلب مع هبوط أسهم التكنولوجيا وانهيار العملات المشفرة.

وارتفع سعر السوق الثانوي لساعة رويال أواك "Jumbo" إلى ما يزيد عن 110.000 جنيه إسترليني (134.840 دولاراً أميركياً) في ذروتها في مارس، أي أكثر من الضعف على مدار 12 شهراً. إلا أنها تتداول الآن بحوالي 70.000 جنيه إسترليني.

ومع ذلك، حتى مع انخفاض أسعار ساعات رولكس وأوديمار بيجيه، وباتيك، الأكثر تداولاً، فإن قيم العديد من الساعات الفاخرة، وما يسمى بالقطع الفخمة الجديدة من الثمانينيات والتسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى بعض الموديلات التي تتميز بالتعقيد تفوق في الأداء، حسب Subdial.

وعلى سبيل المثال، اكتسبت العديد من الساعات من العلامة التجارية الألمانية ذات الطراز الكلاسيكي A. Lange & Sohne، المملوكة لشركة Richemont، مكاسب خلال العام، حيث ارتفعت ما بين 30% و40%، بحسب بيانات Subdial.

كما ارتفعت أسعار بعض طرز IWC، وهي علامة تجارية أخرى مملوكة لشركة Richemont تشتهر بساعاتها التجريبية وأجهزة التوقيت. إذ ارتفعت أسعار Big Pilot IW501902 بنسبة 20% في السنة، مدعومة بإصدار فيلم Top Gun الأخير.

وأخيراً، تفوقت القطع الأكثر تعقيداً التي تتميز بالكرونوغراف والتقويمات الدائمة وغيرها من التعقيدات في الأداء. ارتفع الكرونوغراف 5070 من باتيك فيليب بنسبة 20% في عام واحد.