مخزونات كبيرة وشتاء أوروبي قارس.. معركة أسعار الغاز تشتعل

تقلبت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، إذ واجهت المخزونات الأعلى من المعتاد المخاوف بشأن ارتفاع الطلب مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء المنطقة.

وشهدت العقود الآجلة المعيارية تذبذبات بين المكاسب والخسائر الصغيرة، بعد ارتفاعها بنسبة 4.3% في وقت سابق من اليوم. إذ تسببت موجة البرد في شمال غرب أوروبا في زيادة الضغط على المخزونات التي تم تكوينها لفصل الشتاء. لكن الاحتياطيات لا تزال ممتلئة عن المعتاد عند حوالي 91%، مما يبقي أسعار الغاز تحت السيطرة.

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يأتي ذلك، في الوقت الذي تهيمن فيه المخاوف من رياح قطبية على مدار الأسبوعين المقبلين، ما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة وبلدان الشمال إلى ما دون درجة التجمد، وفقاً لما ذكرته شركة Maxar Technologies Inc.

وقال رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، إنه بعد خريف معتدل، أصبح التجار الآن في حيرة بين ارتفاع الطلب على التدفئة وظروف العرض المريحة نسبياً. ومع ذلك، "بالنظر إلى احتمالية درجات حرارة أكثر برودة من المعتاد، من المرجح أن يظل سعر الغاز مرتفعاً في الأسابيع المقبلة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ارتفع تداول العقود الآجلة للغاز للشهر الأمامي الهولندي، وهو المؤشر الأوروبي، بنسبة 0.4% عند 135.20 يورو لكل ميغاواط / ساعة اعتباراً من الساعة 10:51 صباحاً في أمستردام. ارتفع العقد المكافئ في المملكة المتحدة بنسبة 0.9%، مما قلل أيضاً من المكاسب السابقة. ارتفعت القوة الألمانية للشهر المقبل بنسبة 3.1%.

في غضون ذلك، تواصل دول الاتحاد الأوروبي المناقشات حول سبل تخفيف تقلبات السوق بعد أن قفزت فواتير الطاقة إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام، مما تسبب في أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود. ودعا 7 أعضاء في الكتلة إلى تشديد سقف تكاليف الغاز واقترحت هولندا وضع سقف لأسعار الوقود المستخدم للتخزين مما سيساعد في تجديد المخزونات العام المقبل. ومن المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي هذه المسألة الأسبوع المقبل.

وقال معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في تقرير هذا الأسبوع: "من المتوقع أن يظل العرض شحيحاً، خاصة لفصل الشتاء 2023-24، مما يعني أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى، ومن المرجح أن يستمر تقلب الأسعار". "إذا كان سقف السعر يجعل الموازنة بين العرض والطلب أكثر صعوبة، فقد يزيد الأمر سوءاً."