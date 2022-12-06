نصائح هامة لتحديد بوصلة الاستثمار في عام 2023

قال المدير التنفيذي لدى The Family Office عبد المحسن العمران، إن وتيرة رفع أسعار الفوائد ستستمر حتى شهر مارس من العام المقبل.

وأوضح العمران، في مقابلة مع "العربية"، أن البنك الفيدرالي الأميركي سيتوقف عن تغيير أسعار الفائدة اعتبارا من مارس لمدة 6 أشهر، وعلى ضوء البيانات الاقتصادية خلال هذه المدة سيحدد القرارات القادمة.

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وذكر أنه "إذا كان هناك تباطؤ كبير سيتم خفض الفوائد في المستقبل بوتيرة أسرع مما هو متوقع".

وتابع العمران: "أما إذا نما الاقتصاد بنسبة بسيطة فسيظل وضع الفوائد مرتفع حتى نهاية العام القادم".

وتوقع أن تصل أسعار الفائدة الأميركية إلى 5.5% في العام القادم، وسيتوقف ذلك على مؤشر التضخم.

وأضاف أن الفيدرالي الأميركي يركز على مؤشرين فقط (المؤشر الأول أن يكون مستوى البطالة أقل من 5%، والمؤشر الثاني أن يكون معدل التضخم عند 2%)، لافتا إلى أن التضخم في الوقت الراهن بعيد كل البعد عن هذا المستوى.

وأبدى العمران تفاؤله بخصوص فرص الاستثمار في عام 2023، مؤكدا على ضرورة أن يكون المستثمر في مرحلة اتزان نفسي حتى يستطيع اتخاذ قرارات صحيحة ويتطلب ذلك ألا يكون على المستثمر أي ديون.

ويرى العمران، أن ارتفاع أسعار الفوائد يضغط على أصحاب الديون، ويدفع أحيانا بالمستثمرين لاتخاذ قرارات غير سليمة.

وقال، إن هناك عاملين رئيسين لم يؤثرا على أسواق الأسهم بعد هما السيولة وتسعير التباطؤ الاقتصادي، متوقعا حدوث ضغط أكثر إذا وقع هذان العاملان.

وينصح المدير التنفيذي لدي The Family Office، بأن يستعد المستثمر للاستثمار في المرحلة القادمة بحيث يستطيع اقتناص أحسن الفرص مع أفضل مدراء الاستثمار في العالم.

وأشار إلى أنه يفضل الاستثمار في الديون الخاصة بالوقت الراهن وليس الاستثمار في السندات، مضيفا أن السندات لازال لديها فرصة للنزول.