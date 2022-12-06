"TSMC" تكشف عن أكبر استثمار أجنبي في تاريخ أميركا.. هذه قيمته!

ينضم الرئيس جو بايدن إلى مؤسس شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات اليوم الثلاثاء لتدشين مصنع ثان للرقائق في ولاية أريزونا، مما يرفع استثمارات الشركة في الولاية من 12 مليار دولار إلى 40 مليار دولار.

ومن المقرر الكشف عن خطة لإنتاج رقائق أكثر تقدماً تقنياً مما هو مقترح في الأصل. يعد استثمار TSMC أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية في تاريخ الولايات المتحدة، والأكبر في ولاية أريزونا.

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تستخدم رقائق أشباه الموصلات في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية إلى السيارات وأجهزة الميكروويف وأجهزة الرعاية الصحية. وسلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على اعتماد الولايات المتحدة على الشركات المصنعة الصينية حيث أدت عمليات الإغلاق إلى نقص عالمي في رقائق التكنولوجيا الفائقة.

وقع بايدن قانون CHIPS للعلوم في أوائل أغسطس، وخصص المليارات لجذب الشركات المصنعة لإنتاج الرقائق المستخدمة على نطاق واسع محلياً. ويتضمن القانون 52.7 مليار دولار في شكل قروض ومنح وحوافز أخرى بالإضافة إلى مليارات أخرى في صورة ائتمانات ضريبية لتشجيع الاستثمار في تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبمجرد افتتاح مصانع TSMC، فإنها ستنتج ما يكفي من الرقائق لتلبية الطلب السنوي للولايات المتحدة، والمقدر بنحو 600000 رقاقة في السنة، وفقاً لما ذكره نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالوكالة للسياسة الصناعية الذي يشرف على تنفيذ قانون CHIPS، روني تشاترجي.

وقال تشاترجي: "يمكن أن يفي هذان [المصنعان] بكامل الطلب الأميركي على الرقائق عند اكتمالهما". وأضاف "لن نضطر إلى الاعتماد على أي جهة آخرى لصنع الرقائق التي نحتاجها".

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور الرؤساء التنفيذيون من الشركات التي ستستفيد من إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، مثل تيم كوك من أبل، وسانجاي ميهروترا، من نافيديا.

سيزور بايدن المصنع الأول في فينيكس والذي من المتوقع أن يبدأ في إنتاج الرقائق بحلول عام 2024. وكان من المقرر في البداية له أن ينتج شرائح بقنية 5 نانوميتر، ولكنه سينتج الآن شرائح بقدرة 4 نانوميتر. فيما سيتم افتتاح المصنع الثاني في عام 2026 وينتج شرائح بالتقنية الأكثر تطوراً 3 نانوميتر.

سيساعد افتتاح المصانع على تعزيز اقتصاد ولاية أريزونا التي تضررت بشدة من الوباء. كان معدل البطالة في فينيكس 6.5% في عام 2020 عندما قدم أكثر من 9000 من سكان المدينة طلباً للإفلاس. ومنذ ذلك الحين، انخفض معدل البطالة في فينيكس إلى 3.2%. نما اقتصاد الولاية بنسبة 6.3% في عام 2021، وهو أكبر نمو منذ 16 عاماً.