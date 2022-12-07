بلومبرغ: "اتصالات" تدرس الاستحواذ على بعض أعمال فودافون في إفريقيا

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الإمارات للاتصالات تستكشف إمكانية الاستثمار في أعمال فودافون بي إل سي الأفريقية في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز تواجدها الدولي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، إن شركة الاتصالات في أبو ظبي تدرس جدوى عرض لجزء من أو كل حصة فودافون في مجموعة فوداكوم المدرجة في جوهانسبرغ.

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تمتلك فودافون ما يقرب من 60% من الشركة، وقفزت أسهم شركة Vodacom بنسبة 7.1% بعد ظهر الأربعاء في جنوب إفريقيا، في طريقها لأكبر مكسب يومي منذ مارس 2020، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 14.4 مليار دولار.

وقالت مصادر "بلومبرغ"، إن "اتصالات" تدرس أيضاً إمكانية الجمع بين بعض عملياتها الأفريقية مع فوداكوم أو شراء أصول فوداكوم في بلدان محددة. وقالت المصادر، إن المفاوضات في المراحل الأولى، ويمكن أيضاً التفكير في أشكال أخرى من التعاون.

يأتي ذلك، فيما تعمل فودافون على تعزيز مصالحها الأفريقية في شركة Vodacom، التي تقدم خدمات الاتصالات في دول من بينها جنوب إفريقيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأصبحت اتصالات أكبر مساهم في فودافون في وقت سابق من هذا العام وهي حريصة على الاستفادة من هذا المنصب لأنها تخطط لتوسيع أعمالها الخاصة في إفريقيا، وفقاً للمصادر.

وقال متحدث باسم "اتصالات" إن المجموعة تفحص السوق بحثاً عن فرص تماشياً مع استراتيجيتها للنمو جزئياً من خلال عمليات الاستحواذ، على الرغم من أنه "لا يوجد مثل هذا المشروع قيد التنفيذ في الوقت الحالي.

وكشفت "اتصالات" في مايو أنها أنفقت 4.4 مليار دولار مقابل حصة 9.8% في فودافون. وأعلنت الأربعاء أنها رفعت حصتها إلى 11%.

قامت شركات اتصالات بتكثيف إبرام الصفقات هذا العام. إذ تعمل على تعزيز حصتها في موبايلي السعودية.