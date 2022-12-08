اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هشام عز العرب
هشام عز العرب
خاص

مصادر للعربية: تعيين هشام عز العرب رئيسا للبنك التجاري الدولي في مصر

بعد اعتذار شريف سامي عن الاستمرار في المنصب

القاهرة - فهيمة أحمد
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت مصادر خاصة لقناة "العربية" أن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي قرر تعيين هشام عز العرب الرئيس التنفيذي السابق للبنك في منصب رئيس مجلس الإدارة بعد اعتذار شريف سامي عن الاستمرار في المنصب.

وأوضحت المصادر أن هذا التطور سيتطلب اجتماع جمعية عمومية للموافقة على القرار.

وفي 22 نوفمبر أعلن البنك التجاري الدولي مصر عن تعيين هشام عز العرب كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بعد موافقة مجلس إدارة البنك والمركزي المصري.

سعر الدولار في مصر يقفز مقابل الجنيه.. هل نقترب من التعويم الثالث؟ قصص اقتصادية الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يقفز مقابل الجنيه.. هل نقترب من التعويم الثالث؟

جاء ذلك بعد استقالة هشام عز العرب من منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر في أكتوبر 2020، بناء على طلب من البنك المركزي المصري بعد 18 عاما قضاها في البنك.

يُشار إلى أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، كان قد قرر تعيين هشام عز العرب، ومحمد نجيب، مستشارين له، إلا أن عز العرب استقال بعد تعيينه عضوا في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي لتجنب تضارب المصالح.

وكان هشام عز العرب قد شغل عدة مناصب إدارية في عدد من البنوك العالمية مثل JP Morgan chase وDeutsche Bank وشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي سابقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تغير المحكمة العليا مستقبل الديمقراطية بالولايات المتحدة؟ هل تغير المحكمة العليا مستقبل الديمقراطية بالولايات المتحدة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط