10 دول عربية ترفع استثماراتها في مصر 164% خلال عام

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع قيمة استثمارات الدول العربية في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 164.5%، بعدما قفزت من مستوى 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، إلى نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تصدرت الإمارات قائمة أعلى 10 دول عربية استثمرت في مصر خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت قيمة استثماراتها نحو 5.7 مليار دولار، تلتها في المرتبة الثانية الكويت بقيمة 669.3 مليون دولار.

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وفي المركز الثالث حلت قطر بقيمة استثمارات بلغت نحو 518.3 مليون دولار. فيما حلت السعودية في المركز الرابع بقيمة استثمارات بلغت نحو 491.6 مليون دولار. تلتها البحرين في المركز الخامس بقيمة استثمارات بلغت نحو 457.9 مليون دولار.

وحلت تونس في المركز السادس باستثمارات بلغت قيمتها 58.7 مليون دولار، تلتها الأردن في المركز السابع باستثمارات بلغت قيمتها نحو 51.9 مليون دولار. وجاءت المغرب في المركز الثامن باستثمارات بلغت نحو 51.1 مليون دولار. أعقبها لبنان باستثمارات بلغت 28.3 مليون دولار، وأخيرًا ليبيا باستثمارات بلغت قيمتها 19.3 مليون دولار.

10.9 % نمواً في تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية خلال عام

البيانات أشارت إلى ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

وفي المقابل، انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/ 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها نحو 11.2 مليار دولار، تلتها الكويت الكويت بقيمة تحويلات بلغت 4.4 مليار دولار.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث بقيمة تحويلات بلغت نحو 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيراً لبنان 39.5 مليون دولار.

ارتفاع متواصل

وكان جهاز الإحصاء المصري، قد أعلن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل نحو 21.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل نحو 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.9%.

ووفق البيانات، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية نحو 8.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل نحو 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 620 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.

أيضاً، فقد ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 13.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.9%.