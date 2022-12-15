أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعات جديدة.. وصلت إلى هذه المستويات

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة في السوق المصرية، بعد ساعات من قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة لتسجل أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2007.

وارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 1971 جنيهاً، فيما صعد سعر الغرام عيار 21 إلى مستوى 1725 جنيهاً.

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وبلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 1479 جنيها، في حين ارتفع سعر الغرام عيار 14 إلى مستوى 1150 جنيهاً، بينما زاد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 13800 جنيه.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما. وأكد الفيدرالي أن مكافحة التضخم لم تنتهِ بعد على الرغم من بعض المؤشرات الواعدة مؤخرا.

وتماشياً مع التوقعات، صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على تعزيز معدل الاقتراض لليلة واحدة نصف نقطة مئوية، مما يجعله يصل إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25% و4.5%، وذلك بعد 4 زيادات متتالية بنحو 75 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي الأميركي في 2022.

عالمياً، فقد تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، قبيل قرار السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.4% أو 6.80 دولار عند 1818.70 دولار للأوقية.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 103.635 نقطة.