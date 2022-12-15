اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الذهب في مصر
أحد محال الذهب في مصر.
اقتصاد مصر

أسعار الذهب في مصر تسجل ارتفاعات جديدة.. وصلت إلى هذه المستويات

عيار 21 يقفز لـ1725 جنيهاً

القاهرة - خالد حسني
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة في السوق المصرية، بعد ساعات من قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة لتسجل أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2007.

وارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 1971 جنيهاً، فيما صعد سعر الغرام عيار 21 إلى مستوى 1725 جنيهاً.

وبلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 1479 جنيها، في حين ارتفع سعر الغرام عيار 14 إلى مستوى 1150 جنيهاً، بينما زاد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 13800 جنيه.

صندوق النقد يدرس ملف مصر غداً.. ودولار السوق السوداء يترقب قصص اقتصادية اقتصاد مصر صندوق النقد يدرس ملف مصر غداً.. ودولار السوق السوداء يترقب

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما. وأكد الفيدرالي أن مكافحة التضخم لم تنتهِ بعد على الرغم من بعض المؤشرات الواعدة مؤخرا.

وتماشياً مع التوقعات، صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على تعزيز معدل الاقتراض لليلة واحدة نصف نقطة مئوية، مما يجعله يصل إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25% و4.5%، وذلك بعد 4 زيادات متتالية بنحو 75 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي الأميركي في 2022.

عالمياً، فقد تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، قبيل قرار السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.4% أو 6.80 دولار عند 1818.70 دولار للأوقية.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 103.635 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مسؤول إسرائيلي يعترف: دمرنا شاحنتي أسلحة استراتيجية ودقيقة في دير الزور مسؤول إسرائيلي يعترف: دمرنا شاحنتي أسلحة استراتيجية ودقيقة في دير الزور
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط