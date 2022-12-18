انهيارات بالجملة تجتاح صناعة التشفير.. التداولات تتراجع بأكثر من 55%

وصل شتاء التشفير إلى مستويات جديدة من البرودة، إذ انخفضت أحجام التداولات بصورة واضحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتراجع الزخم في سوق العملات المشفرة بعدما ضربت عمليات الإفلاس والانهيارات، إضافة لسحوبات بمليارات الدولارات عددا من الأسماء البارزة في الصناعة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت قيم تداولات العملات المشفرة بأكثر من 55% بشكل إجمالي، لتسجل 22.4 مليار دولار. استحوذت العملات المستقرة على أكثر من 92% من قيم التداولات بواقع 20.7 مليار دولار، فيما تسيطر "بيتكوين" على 39.8% من القيمة السوقية للعملات المشفرة.

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ويأتي هذا بعدما تراجعت "بيتكوين" دون مستوى 17 ألف دولار، إذ تتداول حالياً عند 16761 دولار بانخفاض 2.4% خلال آخر 24 ساعة.

ومُنيت بورصات العملات المشفرة بعدوى التراجعات، إذ انخفضت قيمة تعاملات أكبر 10 بورصات تشفير في المتوسط بأكثر من 63%، وهو المستوى الذي سجلته أكبر منصة تشفير "بينانس"، حيث تراجعت تنفيذاتها بنسبة 63.05%، إلى 6.07 مليار دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

فيما كان أكبر الانخفاضات من نصيب بورصة التشفير "Bitstamp"، والتي انخفضت عملياتها بنسبة 81%، تلتها في الترتيب بورصة "كراكن" بتنفيذات 166 مليون دولار، متراجعة 77%.

فيما كان ترتيب أكبر بورصات التشفير كما هو موضح في الجدول التالي: