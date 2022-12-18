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خاص

لماذا تطرح "كيبكو" سندات بـ 200 مليون دينار رغم ارتفاع الفوائد؟

حصلت على موافقة بطرح سندات لا تتجاوز 200 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة أسواق المال في الكويت على نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح وتسويق سندات بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دينار لشركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو".

وذكرت "كيبكو" أن هذه الموافقة جاءت شريطة ألا تتجاوز قيمة الشريحتين الثابتة والمتغيرة معا هذا المبلغ، على أن تكون مدة الاستحقاق 6 أعوام من تاريخ الإصدار.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تحديد معدل الفائدة لكل من الشريحتين بناء على أسعار الفائدة في السوق وقت الإصدار.

الخبير في الأسواق المالية، ميثم الشخص

من جانبه، قال الخبير في الأسواق المالية، ميثم الشخص، إن خطوة "كيبكو" تأتي رغم ارتفاع سعر الفائدة في الكويت إلى 3.5% وهو أعلى مستوى على مدار سنوات، وستعطي الشركة نسب أعلى من تلك الفائدة لحملة السندات التي قد تتراوح بين 5 إلى 6%.

وأضاف ميثم الشخص، إن سندات "كيبكو" ستكون مشجعة للمستثمرين وستغطى سريعا وبشكل كبير، لكن يوجد تساؤل بقول الشركة إنه لا يوجد أثر مالي للطرح على البيانات المالية، فيما ستقوم "كيبكو" باستثمار هذا المبلغ الكبير وتحصل منه على عائد أكبر مما ستدفعه من فوائد.

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