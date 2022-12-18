هل تفقد أسعار النفط بريقها في 2023 مع تزايد العوامل الضاغطة؟

توقع الخبير النفطي فهد بن جمعة، أن تفقد أسعار النفط بريقها على أن تحافظ في 2023 على متوسط أسعار الربع الأخير من العام الحالي، بما يؤكد صحة قرار أوبك+ عندما خفضت الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

وقال بن جمعة في مقابلة مع "العربية"، إن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستكون في نطاق 75 -80 دولارا لبرميل خام برنت، فيما سيكون سعر الخام الأميركي أقل بمقدار 6 دولارات تقريبا في 2023.

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وذكر أن جميع العقود طويلة الأجل في عام 2023 "سلبية"، وهذا يعكس أن الأداء سيكون بحالة من التوازن وستستقر الأسعار حول مستوى 80 دولارا للبرميل.

وأشار إلى أن هناك عوامل كثيرة ضاغطة على أسعار النفط، لافتا إلى أنه عندما ارتفعت الأسعار في 24 فبراير 2022 كان سببها العامل الجيوسياسي.

ويرى بن جمعة أن تأثير العامل السياسي على أسعار النفط بدأت تخف حدته، ولم يعد له تأثير على الأسعار، موضحا أنه رغم فرض حظر على النفط الروسي وسقف أسعار إلا أن صادرات موسكو مازالت تتدفق إلى الأسواق.

وأضاف الخبير النفطي أن سعر خام الأورال الروسي وصل إلى 53 دولارا، وهذا له تأثير مباشر على أسعار النفط.

وذكر أن أسعار الفائدة والركود التضخمي والانكماش الاقتصادي كلها عوامل تمارس ضغوطا على أسعار النفط، مؤكدا أن المؤسسات الدولية ترجح حدوث انكماش في أكبر الاقتصادات العالمية.