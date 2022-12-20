"CI Asset" للعربية: العالم تجاوز الفترة الأصعب للتضخم المرتفع ونظرة متفائلة على 2023
الاقتصاد العالمي اقترب من نقطة سيحصل فيها هدوء أو عكس للسياسة النقدية الحالية
حذر تقرير لفريق الاستثمار في شركة CI Asset Management، بأن العالم يواجه تحديات عديدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بسبب تركز نسبة كبيرة من الموارد الطبيعية والأساسية في البلدين طرفي الحرب.
ويرى التقرير أن هناك بوادر إيجابية لهبوط أسعار السلع الأساسية من أعلى مستويات لها خلال هذا العام والتباطؤ النسبي في معدلات التضخم لا سيما في الولايات المتحدة.
وقال رئيس قطاع الاستثمار في إدارة الأصول في CI ASSET MANAGEMENT طارق شاهين، إن الفترة الأصعب مرت بالنسبة لوتيرة زيادة الأسعار ومعدلات التضخم.
وذكر شاهين في مقابلة مع "العربية" أن هذه الأرقام تتضح من البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة والعديد من البلدان، والتي تظهر انكماشا في معدلات الطلب وبعض إشارات على تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه نتيجة كل ما حدث في العام السابق اتجه الفيدرالي الأميركي (مصدر السياسة النقدية الأكثر أهمية في العالم) إلى رفع معدلات الفائدة عدة مرات.
وذكر شاهين أن الهدف ليس التصدي لشح في المعروض من السلع في المطلق، إنما الهدف يكمن في المحاولة لتخفيف الاصطدام بين النقص بالمعروض مع استمرار الأداء الجيد جدا بالاقتصاد المحلي الأميركي.
وقال إنه مع بداية نجاح هذه السياسة فقد انعكست على قرارات العديد من الشركات بتقليص عدد العمالة في عام 2023، إضافة إلى انخفاض مستويات التضخم.
وتابع شاهين: "اقتربنا من نقطة سيحصل فيها هدوء أو عكس للسياسة النقدية الحالية".
وأشار إلى أن الأمور بها درجة من التفاؤل رغم أن هناك بعض الضبابية مع استمرار المشاكل الجيوسياسية في العالم.
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