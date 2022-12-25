"تسلا" تعلّق الإنتاج في أكبر مصانعها
وسط موجة جامحة لـ "كورونا"
علقت شركة "تسلا" الإنتاج في مصنعها بمدينة شنغهاي، يوم السبت، وفقاً لإشعار داخلي نقله شخصين على دراية بالموضوع لوكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت المصادر إن شركة صناعة السيارات الأميركية ألغت الوردية الصباحية وأخبرت جميع العاملين في أكثر مراكز التصنيع إنتاجية أن بإمكانهم بدء استراحتهم. ولم تذكر الشركة سببا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت "رويترز"، أن عملاق السيارات الكهربائية يعتزم تعليق إنتاج الموديل Y في المصنع من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.
يأتي التعليق ضمن موجة متزايدة من الإصابات بعد أن خففت الصين من سياسة "صفر كوفيد" في وقت سابق من هذا الشهر، وهي خطوة مفاجئة رحبت بها الشركات والجمهور، ولكنها عرقلت بشدة العمليات التجارية على المدى القصير.
وقال أحد الأشخاص إن العمال في "تسلا"، ومورديها أصيبوا بالمرض أيضاً كجزء من هذه الموجة، مما شكل تحديات للعمليات في الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك، فيما تتصارع "تسلا" أيضاً مع مستويات المخزون المرتفعة حيث يستعد ثاني أكبر سوق لها للانكماش، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
وأضاف الشخص أن مصنع شنغهاي ركز على صنع نماذج للتصدير في الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يتم تعليق المصنع لتجميع الطراز Y في نهاية الشهر ضمن خفض الإنتاج المخطط له بنحو 30% في الشهر لهذا الطراز، وهو النموذج الأكثر مبيعاً لتسلا من مصنع شنغهاي.
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